Выяснилось самое популярное время отпусков в Латвии

В Латвии традиционно наиболее популярными периодами для отпусков считаются самые теплые месяцы года — июль и август, однако лето не единственный период отдыха.

По данным системы управления бизнесом и бухгалтерского учета Jumis есть два ярко выраженных пика: в середине лета и в новогодние праздники.

В коллективном сознании экономически активных людей лето и отпуск стали неразрывно связанными понятиями. И это легко объяснить.

Из-за климатических условий в Латвии мало теплых месяцев, поэтому многие хотят использовать их для беззаботного отдыха и развлечений на природе. Летом длинные школьные каникулы, что дает возможность семьям проводить больше времени вместе.

Кроме того, традиции отпусков влияют на то, что в некоторых отраслях летом активность снижается, что дает возможность отпустить в отпуск большее количество сотрудников.

«С ростом благосостояния работающих и популярности зарубежных поездок график отпусков немного сгладился. Есть два ярко выраженных пика: один в июле, второй между Рождеством и Новым годом, однако в отпуск люди ходят в разное время в течение года.

Если посмотреть статистику за последние три года, видно, что на предприятиях и в учреждениях, использующих наши бухгалтерские системы, фактически каждый день в отпуск уходит около 10 тысяч человек. Правда, этой весной наблюдалась необычная тенденция, когда интерес к отпускам резко упал. В начале апреля их использовали в два раза меньше работающих, чем обычно», — данные комментирует руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш.

Отпуска во многом привязаны к школьным каникулам. Рост на 20-30% выше повседневного показателя наблюдается как в октябре, в неделю осенних каникул, так и в марте, когда у школьников весенние каникулы.

Те, кто отдыхает летом, традиционно активизируются во вторую неделю июня и с этого момента число находящихся в отпуске людей растет, достигая кульминации в последние две недели июля. Тогда в день отдыхает примерно в 2,5 раза больше людей, чем в среднем в другой день в году.

В свою очередь, с августа начинается спад. Зимний пик длится более короткое время, обычно одну неделю, однако в точке кульминации он может быть даже выше, чем летом.

По продолжительности отпусков выделяются два числа — 7 дней и 14 дней. То есть большинство работающих заявляют отпуск на одну или две недели. Популярны и более короткие, от 2 до 5 дней, периоды отдыха, которые обычно комбинируются с государственными праздниками или другими выходными, получая более продолжительную передышку.

В свою очередь, в отпуск более 14 дней отправляется совсем незначительная часть работающих.