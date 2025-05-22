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Англичанка Софи Тернер, прославлвишись в «Игре престолов», живет на полную катушку 0 375

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Крошка Софи - чудо, как хороша.

Крошка Софи - чудо, как хороша.

В 29 лет жизнь только начинается.

По сообщениям инсайдеров, актриса рассталась со своим бойфрендом Перегрином Пирсоном и заявила друзьям, что теперь «свободна». Но Софи Тернер не позволила недавнему разрыву отношений испортить ей праздник — на этих выходных она отправилась на шумный девичник своей подруги.

Актриса продемонстрировала рельефный пресс в голубом бикини, поделившись фотографиями с веселой поездки за границу в соцсетях. 29-летняя звезда выглядела потрясающе в купальнике, который дополнила мини-юбкой с пайетками в тон. На других снимках она дурачилась с подругами в пляжном клубе и веселилась на шумной вечеринке с коктейлями. В подписи к посту Софи написала: «Я хотела бы остаться на острове Тори навсегда. Но нашей девочке пора замуж».

Ее публикация появилась всего через несколько недель после сообщений о расставании с Перегрином Пирсоном. Пара перестала подписываться друг на друга в соцсетях, а сама Софи, по данным The Sun, заявила друзьям, что теперь «свободна».

Актриса, прославившаяся ролью Сансы Старк в «Игре престолов», начала встречаться с сыном виконта Коудрей, 30-летним Перегрином, в декабре 2023 года — спустя несколько месяцев после развода с Джо Джонасом, с которым она была в браке четыре года. По данным источника The Sun: «У Софи и Перегрина были прекрасные отношения, но всему приходит конец. Сейчас она сосредоточена на карьере и воспитании двух дочерей».

Представители Перегрина отказались от комментариев, а представители Софи не ответили на запрос MailOnline. Последний раз Софи публиковала фото с Перегрином в январе — в карусели за прошедший год, включая милое совместное селфи в зеркале.

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