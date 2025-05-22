Как на лодках пересечь Латвию

Diena рассказывает об уникальном путешествии двух молодых мужчин: «Петерис Берзиньш и Клавс Озолс за 38 дней преодолели 22 реки и 800 километров, плывя от самой дальней точки восточной границы Латвии в Педедзской волости, недалеко от Зилупе, до самой дальней точки в Ницкой волости — Бернатского мыса. Минимальное оснащение, но тщательное планирование есть ключ к успешному приключению».

Клавс потомственный гребец, его папа предпринимал дальние походы, в том числе на остров Роню (Рухну). Местные водоемы Петерису понравились: «В целом латвийские реки чистые. Чем дальше на Запад Латвии, тем реки более ухожены, также инфраструктура лодочного отдыха на высшем уровне».

«На реке Ауце нам удалось пережить нетронутую, дикую природу, ибо это совершенно незатронутая человеком река, потому на протяжении 40 километров каждые 30-40 метров лодки приходилось тянуть через деревья, лезть под валежник и через бобровые дамбы. Это был сильный контраст, сравнивая с Вадаксте, которая пограничная река и где можно видеть, что упавшие деревья спилены. Напротив на реке Ауце кажется, что 30 лет не ступала нога ни одного человека».

В настоящее время путешественники готовят фильм о своей экспедиции, чтобы привлечь к водному туризму молодежь. Кстати, во время путешествия они встречали «старомодные плоты, которые ранее сплавляли деревья с истоков рек (в случае Барты) на Лиепайскую спичечную фабрику». «Сейчас эти плоты модифицированы, чтобы перевозить людей».