Baltijas balss logotype

Как на лодках пересечь Латвию 0 571

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
Diena.lv
Как на лодках пересечь Латвию

Diena рассказывает об уникальном путешествии двух молодых мужчин: «Петерис Берзиньш и Клавс Озолс за 38 дней преодолели 22 реки и 800 километров, плывя от самой дальней точки восточной границы Латвии в Педедзской волости, недалеко от Зилупе, до самой дальней точки в Ницкой волости — Бернатского мыса. Минимальное оснащение, но тщательное планирование есть ключ к успешному приключению».

Клавс потомственный гребец, его папа предпринимал дальние походы, в том числе на остров Роню (Рухну). Местные водоемы Петерису понравились: «В целом латвийские реки чистые. Чем дальше на Запад Латвии, тем реки более ухожены, также инфраструктура лодочного отдыха на высшем уровне».

«На реке Ауце нам удалось пережить нетронутую, дикую природу, ибо это совершенно незатронутая человеком река, потому на протяжении 40 километров каждые 30-40 метров лодки приходилось тянуть через деревья, лезть под валежник и через бобровые дамбы. Это был сильный контраст, сравнивая с Вадаксте, которая пограничная река и где можно видеть, что упавшие деревья спилены. Напротив на реке Ауце кажется, что 30 лет не ступала нога ни одного человека».

В настоящее время путешественники готовят фильм о своей экспедиции, чтобы привлечь к водному туризму молодежь. Кстати, во время путешествия они встречали «старомодные плоты, которые ранее сплавляли деревья с истоков рек (в случае Барты) на Лиепайскую спичечную фабрику». «Сейчас эти плоты модифицированы, чтобы перевозить людей».

Читайте нас также:
#туризм #путешествия #реки
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 991
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 903
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 104
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 185
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 396
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 242
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 155
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 104
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 185

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео