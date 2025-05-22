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Лола живёт в Швейцарии и не теряет надежду найти вторую половинку 0 409

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
facebook.com/lola.novikova.96

facebook.com/lola.novikova.96

ФОТО: Facebook

Латвийская певица Лолита Новикова уже много лет живёт в Швейцарии и время от времени приезжает в Латвию. Хотя она уже стала бабушкой, Лола не утратила надежды влюбиться, пишет Santa.lv.

Когда-то Лолита была замужем за музыкантом Игорем Новиковым, а теперь она бабушка маленькой Оливии — дочери своей дочери Ребекки. Недавно певица перешагнула 60-летний рубеж, но по-прежнему не оставляет надежду познакомиться с мужчиной, с которым могла бы провести остаток жизни.

«Я готова к серьёзным отношениям. Всё ещё считаю, что их можно построить в любом возрасте», — говорит певица.

Она не ждёт, что принц на белом коне упадёт с неба — она действует: ходит на свидания и открыта мужскому вниманию.

«Часто мужчины подходят ко мне прямо на улице, хотя я в простой одежде и без макияжа. В основном такое происходит за границей. Иногда мне пишут в социальных сетях, но ничего серьёзного и продолжительного пока не сложилось, хотя я и рисковала — даже дважды соглашалась поехать к мужчине за границу.

С одним мы, правда, остались друзьями и до сих пор поддерживаем связь», — откровенно рассказывает Новикова.

Узнав, что на латвийском телевидении скоро выйдет шоу знакомств для людей зрелого возраста, она призналась, что согласилась бы участвовать, если бы её пригласили. «Я думаю, что телешоу может стать счастливой возможностью для кого-то найти свою вторую половинку. У людей после пятидесяти гораздо меньше возможностей завести серьёзные отношения, чем у молодёжи. К тому же в шоу человека сразу видно вживую, можно почувствовать его энергетику. Конечно, не каждому легко раскрыться перед камерой. Возможно, при более близком знакомстве окажется, что это не твой человек. Но это шанс, и в жизни его нужно использовать», — считает Лолита.

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