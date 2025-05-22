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Маша Распутина в 61 год отправила родную дочь жить в баню 1 980

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Красавица - народная.

Красавица - народная.

Наследницы знаменитой певицы ладят между собой с трудом.

У Маши Распутной – дом полная чаша. Под заботливым крылышком артистки с некоторых пор находится не только ее муж Виктор Захаров, но и дочери от разных браков.

Маша Распутина помирилась со старшей наследницей, 40-летней Лидией Ермаковой. Дочка переехала в дом вокалистки и взяла на себя некоторые бытовые заботы. Пока Распутина зарабатывает для семьи, любимое чадо вместе с горничной Соней готовит ей разнообразные вкусности.

«Мы долго не общались. Я очень была счастлива (помириться - прим. ред.). Мама есть мама, с ней связь нельзя терять. Я люблю готовить. Готовлю разные салаты. Мамино любимое блюдо – омлет с помидорами. Я ей готовлю по утрам», — рассказала Лидия в эфире шоу «Секрет на миллион».

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Распутина с дочкой Лидой много лет была в ссоре. После развода артистки ее старшая дочь осталась с отцом, Владимиром Ермаковым. В конфликте родителей Лида выбрала сторону папы. Позже выяснилось, что у дочери Распутиной серьезные проблемы со здоровьем, ей приходилось лечиться в психиатрической клинике. Сейчас Лидия на попечении своей знаменитой мамы. К сожалению, старшая дочь артистки так и не нашла общий язык с сестрой – дочкой Маши Распутиной от Виктора Захарова. У Лидии и младшей Марии огромная разница в возрасте.

«Маша сложный человек. У нас с ней разница практически 18 лет. Я к ней снисходительно отношусь. Я понимаю и ее, и себя, и маму. Иногда на ее выпады даже не обращаю внимания. Я думаю, когда-нибудь она это оценит», — поделилась Лидия Ермакова.

Говоря о младшей дочери Маше, Распутина за голову хватается.

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24-летняя девушка ушла из вуза и находится «в поисках себя». Певица между тем заставляет наследницу поскорее определиться с делом жизни. Артистка напоминает девушке, что не сможет обеспечивать ее до конца жизни. Маша сейчас живет в бане на территории загородной усадьбы Распутиной. Артистка, чтобы мотивировать дочь, урезала ей содержание и лишила услуг горничной.

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(1)
  • Д
    Дед
    22-го мая

    Баня у Распутиной такая, что я думаю, любой поменялся с ней. А ищущую своего место в мире доченьку в 24 года нужно посадить на свою опу, и место в жизни найдется.

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