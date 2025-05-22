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Мужчина бросил работу менеджера и начал путешествовать по морю с кошкой 0 286

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Мужчина бросил работу менеджера и начал путешествовать по морю с кошкой
ФОТО: Unsplash

В США мужчина бросил работу менеджера и ушел в Тихий океан с кошкой.

В США мужчина по имени Оливер Уиджер устал от обычной работы и ушел в Тихий океан с кошкой по кличе Феникс. Об этом пишет Associated Press.

29-летний Уиджер рассказал, что четыре года назад ему диагностировали порок развития шейных позвонков. Врачи объяснили, что мужчину может настигнуть паралич, это и заставило его начать новую жизнь.

Первым делом Уиджер бросил ненавистную работу менеджером в шинной компании. «Вы можете зарабатывать 150 тысяч долларов в год и все равно чувствовать, что сводите концы с концами, понимаете, о чем я?» — заявил он. Мужчина собрал все сбережения, купил парусную лодку, взял кошку и решил путешествовать с ней по морю. Его первый маршрут — из Орегона на Гавайи.

Уиджер признался, что наслаждается путешествием. Он уже видел дельфинов, летучих рыб, справлялся с огромными волнами и чинил сломавшийся руль. По словам мужчины, он неопытный моряк, поэтому принял решение установить на лодке спутниковый телефон и аварийный маяк. «Кругосветное плавание под парусом — это такая нелепая мечта, — отметил Уиджер. — Но какой бы ни была ваша мечта, просто идите, просто делайте это».

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