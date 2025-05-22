В начале 70-х Брюс Кэмпбелл заплатил 25 800 долларов за 10 акров земли в Хиллсборо, пригороде Портленда, штат Орегон.

Инженер-электрик, которому сейчас 73 года и который живет в припаркованном самолете на своей территории, рассказал CNBC Make It, что мечта началась, когда он увидел по телевизору кладбище самолетов, когда ему было 15 лет. Он решил, что хочет жить в одном из них.

В 1999 году Кэмпбелл решил воплотить это в жизнь, но понятия не имел, как это сделать, поэтому нанял компанию по спасению, чтобы найти ему самолет.

«Это была ошибка... Я больше никогда так не сделаю. Компании по спасению — это разрушители», — говорит Кэмпбелл. «Я настоятельно рекомендую просто покупать полностью целый и полностью работоспособный реактивный лайнер, за исключением, может быть, снятия двигателей».

После месяцев поисков компания нашла Кэмпбеллу 200-местный реактивный самолет Boeing 727 площадью 1066 квадратных футов и весом около 70 000 фунтов. Он был найден в Греции и является частью американской истории... своего рода.

Самолет использовался для перевозки останков владельца авиакомпании Аристотеля Онассиса в 1975 году. Покойный греко-аргентинский судоходный магнат был женат на бывшей первой леди Жаклин Кеннеди Онассис на момент своей смерти.

Кэмпбелл заплатил за него 100 000 долларов, и самолет перевезли из Греции в Орегон, чтобы подготовить его к вступлению во владение. После того, как самолет был готов, его отбуксировали на землю Кэмпбелла по улицам центра Хиллсборо. Этот процесс включал снятие двигателей и других элементов, из-за которых самолет больше никогда не сможет летать. Общая стоимость составила 120 000 долларов.

«Когда вы живете в таком здании, вы чувствуете себя немного более удовлетворенным своей жизнью», — говорит он. «А если вы инженер, ученый или кто-то еще, кто ценит элегантность и красоту аэрокосмических технологий, это просто более счастливое место для жизни».

Кэмпбелл добавил импровизированный душ, временную раковину, портативную стиральную машину, холодильник и тележку для еды с другого самолета, которая служит ему кладовой.

Вместо плиты у Кэмпбелла микроволновая печь и тостер, которыми он почти не пользуется. «Я ботаник. Я не готовлю, так что это минимальная кухонная зона», — говорит он.

Рядом с кухонной зоной у Кэмпбелла есть его диван-футон, который также служит ему спальной зоной и рабочим столом.

Его ежемесячные расходы составляют 370 долларов в месяц, включая 220 долларов в месяц налога на недвижимость и от 100 до 250 долларов в месяц на электричество.