Проездом из Турина: сокровища двух мадам добрались до Риги

В помещении музея "Рижская Биржа", что на Домской площади в Старой Риге, открылась, пожалуй, главная выставка этого сезона — коллекция старины из знаменитого музея Palazzo Madama (Турин, Италия).

Видя уникальные экспонаты, хочется воскликнуть: да здравствует Италия! Роскошная страна, единственная в мире, которая сохранила 80% своего архитектурного и изобразительного искусства за последние столетии — несмотря на мировые войны и катаклизмы.

Жаль, что невозможно привезти к нам само здание Palazzo Madama, архитектурно–исторический комплекс в Турине, расположенный на центральной площади города Пьяцца–Кастелло. Музей внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть серийного комплекса "Савойские резиденции".

История замка идет с XVII века — с 1620 по 1663 год в нем проживала мадам Кристина Бурбон–Французская, которую называли "первой королевской мадам", а затем, в период 1666–1724 годов, Мария Джованна Баттиста Савой–Немурская, называемая "второй королевской мадам". Отсюда и название музея.

Для своих и для туристов

"Я вижу, вижу итальянский просвет, — не скрывает эмоций Мара Лаце, долголетний директор Латвийского Национального художественного музея, в состав которого входит "Рижская Биржа". — И это радует!"

Министр культуры Латвии Агнесе Лаце отметила, что это важный политический момент и момент культурной дипломатии. Мэр латвийской столицы (его имя и фамилию в предвыборную пору принципиально не указываем!) выразил надежду, что шедевры из итальянских музеев только привлекут к нам туристов — не только из Латвии, но и из Северных стран. А может, и из Флоренции, которая, кстати, город–побратим Риги. И откуда вскоре в Ригу прибудет и вторая выставка — из легендарного музея Уффици.

А посол Итальянской Республики в Латвийской Республике Алессандро Монти говорит, что эти выставки — один из результатов встречи президентов Латвии и Италии в мае прошлого года. И выразил уверенность, что для Латвии в области искусства этот год будет абсолютно итальянским.

От шести и младше

Нынешняя экспозиция продлится до 24 августа и именуется "Palazzo Madama. Итальянское декоративно–прикладное искусство VI–XIX веков". Уникальные раритеты — от мебели до костюмов и кружев. Более ста экспонатов.

"И вы заметьте, будут экспонаты, датируемые шестым веком!" — заметила госпожа Лаце. И добавила, что эта экспозиция поддерживается благотворительным фондом, для которого участие в этом проекте является частью амбициозной культуры инвестиций в один миллион евро. Прежде Фонд проводил в Риге выставки "Очарование Прованса" (2015 год, мы увидели Шагала, Пикассо, Матисса!), "12 персонажей PRADO" (2017), "Адвент, Рождество и День всех святых вместе с PRADO" (2024–2025), а также первый латвийский совместный проект с галереей Уффици — выставка "Самораскрытие. Тинторетто, Омар Гальяни, Лоренцо Пульизи" (2021).

Заодно — о грядущей экспозиции из галереи Уффици (галерея современного искусства Pitti Palace во Флоренции) — "Свет Италии: от Фатори до Моранди". Она пройдет с 5 июля по 26 октября в Латвийском Национальном художественном музее, в этой экспозиции — 86 шедевров.

Муранское стекло и венецианские эмали

Обширная экспозиция включает шедевры ремесленных мастерских и мануфактур из разных регионов Италии, созданные в период с VI по XIX век, с особым акцентом на искусство позднего Средневековья и Высокого Возрождения, хранящееся в коллекции "Палаццо Мадама". Выставка дает представление обо всех важнейших ремеслах Италии: в экспозицию входят всемирно известное муранское стекло, венецианские эмали и обложки документов дожей, бронза и камеи эпохи Возрождения, изделия из металла из Ломбардии, тосканский фаянс, неаполитанский фарфор, ткани и кружева, пьемонтская мебель, изящная резьба по дереву, кораллам, слоновой кости и т. д.

Прибыл директор "Палаццо Мадама" профессор Джованни Карло Федерико Вилла, который говорит: "Мастерство — это секрет, который лежит в основе итальянской креативности и гениальности. Исключительное мастерство и качество исполнения позволили великим художникам создать произведения, которые пережили века и очаровали многие поколения. Наш музей, в котором хранится 70 тысяч работ и который является одной из крупнейших коллекций прикладного искусства в мире, был рад вступить в диалог с рижским музеем, чтобы создать выставку, которая, как мы надеемся, порадует латвийскую публику и возродит связь между нашими культурами".

День Италии

Выбор исторических экспонатов дополняют отдельные предметы из коллекции зарубежного искусства Латвийского Национального художественного музея. Впервые латвийская общественность сможет увидеть воочию легендарную книгу "Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, ваятелей и зодчих" (издание 1568 года) Джорджо Вазари (1511–1574), переданную на хранение отделом рукописей и редких книг Библиотеки Латвийского университета. Два уникальных тома периода Вазари доступны для просмотра в европейской художественной галерее музея.

Выставку будет сопровождать обширный комплекс мероприятий, первым из которых станет День Италии 1 июня.

"Проекты, которые предполагают долгосрочную исследовательскую работу по созданию уникального предложения специально для латвийской публики в сотрудничестве с зарубежными коллегами, обычно приносят наибольшее удовлетворение от проделанной работы, а впоследствии и наибольшую отдачу от публики", — подчеркивает Дайга Упениеце, руководитель "Рижской Биржи".