Шер исполнилось 79 лет. В прошлом году певица поделилась личными откровениями с поклонниками в первой части своей автобиографии.

К личной жизни звезд всегда приковано много внимания. Кажется, что от пристальных взоров фанатов невозможно утаить ни один шаг, однако многое все равно остается за закрытыми дверьми. О некоторых не самых приятных событиях своего прошлого селебрити просто не хотят вспоминать, чтобы не тревожить старые душевные раны, но настает момент, когда желание открыть миру правду становится сильнее. Недавно так случилось и с Шер, которая выпустила первую часть своих мемуаров и рассказала о тернистом пути к званию одной из величайших певиц современности. И если добиться карьерных успехов ей все же удалось в довольно юном возрасте, то вот что такое личное счастье, звезда узнала только недавно.

Потеря девственности в 14 лет

Шерилин Саркисян Лапьер Боно Оллман, которую весь мир знает как Шер, появилась на свет в Калифорнии в мае 1946 года. Ее отец был дальнобойщиком, а мать — никому неизвестной актрисой. Родители Шер развелись, когда девочке не было и года, и впоследствии мать Шерилин неоднократно пыталась устроить личную жизнь, меняя мужчин и переезжая за ними из города в город. Денег на то, чтобы растить детей, у нее не было, поэтому Шер то голодала, то временно оказывалась в приютах. Друзья у нее тоже были из неблагополучных компаний, а первый парень разбил ей сердце, из-за чего она совершила необдуманный поступок и потом сильно о нем жалела.

«Однажды, когда приятели моего бойфренда предложили сходить в Bob's Big Boy, он сказал: ''Ладно, я возьму Шер''. Они засмеялись и сказали: ''Ты собираешься взять этого ребенка? '' И он бросил меня.

Мне было так больно, когда он это сделал, что я занялась с ним сексом в отместку. Я никогда не хотела этого, иначе я бы сделала это в один из пятисот других раз, когда он просил. Но я была так зла, что меня отвергли, что решила, если не проиграть, то одолжить ему свою девственность», — написала Шер в книге.

В тот момент ей было всего 14 лет, но всем вокруг будущая звезда пыталась доказать, что она гораздо взрослее.

Абьюзивный брак с Сонни и три выкидыша

Когда Шер было 16 лет, она встретила (как тогда думала сама) главную любовь своей жизни. У нее начались отношения с музыкантом Сонни Боно, которому было 27 лет. Примечательно, что Сонни увидел юную Шер в ночном клубе, в котором та подрабатывала танцовщицей, и предложил устроиться к нему… домработницей! Деньги были не лишними, поэтому в течение нескольких месяцев Шер мыла полы и протирала пыль в квартире будущего мужа, а еще готовила ему еду.

Вскоре Сонни обратил внимание на то, что Шер интересуется музыкой, и отметил ее необычный глубокий голос. Тогда он устроил ее вокалисткой в студию к одному знакомому продюсеру, а вскоре завязались и личные отношения Сонни и Шер. В 1964 году влюбленные поженились, но этот брак не был счастливым. В мемуарах Шер описала супруга как властного человека. В браке с ним она пережила три выкидыша, Сонни регулярно изменял ей, а еще ей манипулировал. Шер было запрещено общаться с друзьями и даже пользоваться любимыми духами, потому что артисту не нравился их запах.

В 1969 году Шер все же удалось стать мамой, однако появление ребенка не спасло брак. Певица рассказала, что вскоре после того, как она вернулась домой с крохотной дочкой на руках, у нее открылось сильное кровотечение, но Сонни не стал вызывать ей скорую, а просто оставил ее без сознания на полу в ванной. Тогда звезда подумала, что муж наверняка хочет ее убить и может сделать это в разгар особенно острой ссоры.

Но самое большое потрясение Шер ждало, когда она решила развестись и начала подсчитывать, сможет ли потянуть самостоятельную жизнь. Оказалось, по контракту 95% всех ее доходов получал Сонни, еще 5% — его адвокат, а самой артистке оставалась только скромная зарплата, которую муж ей даже не отдавал.

Брак с Греггом Оллманом

После развода с Сонни (а если точнее — ровно через три дня!) Шер вышла замуж за музыканта Грегга Оллмана, от которого вскоре родила сына. Однако и этот выбор спутника жизни оказался не самым удачным. У Оллмана были серьезные проблемы с запрещенными веществами, и в какой-то момент Шер заявила, что просто устала ездить с ним по рехабам. Супруги быстро развелись, но несколько раз пытались дать отношениям еще один шанс — ничего хорошего из этого не вышло.

После у Шер было множество романов: с актером Велом Килмером, рок-музыкантом Эриком Клэптоном, гитаристом рок-группы Bon Jovi Ричи Самбора, продюсером Марком Хадсоном, актером Рэем Лиоттой и другими. Однако счастливее всего звезда выглядит сейчас. Она встречается с 38-летним парнем по имени Александр Эдвардс и говорит, что наконец-то встретила «того самого человека».

Аборт

В 1976 году Шер родила от Грегга Оллмана сына Элайю, но в мемуарах призналась, что до этого уже успела сделать аборт. О беременности она узнала перед свадьбой и собиралась оставить ребенка, но все испортила наркотическая зависимость ее мужа. Звезда понимала, что вынуждена одна заботиться о дочери и помощи ждать ей не от кого, поэтому к еще одному младенцу оказалась не готова.

«У меня были ребенок, мать и сестра, о которых нужно было заботиться. Я знала, что мне придется сделать выбор, и я знала, каким он будет», — написала Шер.

Артистка призналась, что ее «жизнь слишком огромна для одной книги», и анонсировала вторую часть мемуаров. Они выйдут в 2025 году, и в них речь пойдет о другой Шер — суперзвезде, которой мир восхищается уже на протяжении полувека.