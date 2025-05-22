Baltijas balss logotype

Выявлен неожиданный вред парфюма и дезодорантов 0 935

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Выявлен неожиданный вред парфюма и дезодорантов
ФОТО: Freepik

Духи ослабляют химическую «зону фильтрации» вокруг тела человека.

Парфюм и дезодоранты могут незаметно вмешиваться в естественную химическую защиту человека — к такому выводу пришли ученые из Института Макса Планка, опубликовавшие исследование в Science Advances. Оказалось, что косметические средства способны нарушать так называемое поле окисления человека — реактивную зону из свободных радикалов, образующуюся вокруг тела при взаимодействии с озоном.

Эти радикалы, в частности, гидроксильные, выполняют роль естественного фильтра, нейтрализующего вредные соединения из воздуха. Однако, как выяснилось, при нанесении ароматизированных средств химические процессы вокруг кожи начинают искажаться: продукты распада поднимаются вверх вместе с теплом тела, а концентрация потенциально опасных веществ у носа может в 2–3 раза превышать уровень в окружающем воздухе.

Эксперимент показал, что после применения косметики уровень OH-радикалов снижался почти на 34 процента. А значит, химическая «зона фильтрации» вокруг тела ослабляется, позволяя другим соединениям свободно проникать в дыхательные пути или оседать на коже.

Авторы подчеркивают, что влияние таких изменений на здоровье пока не изучено, но потенциальные риски уже очевидны. Исследователи призывают пересмотреть подход к химии в помещениях, особенно с учетом повседневного использования парфюмерии и дезодорантов.

Читайте нас также:
#парфюм
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 991
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 903
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 397
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 242
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео