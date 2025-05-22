Хикикомори как они есть: миллион японцев не выходит из дому

Они совы, которые ложатся спать под утро, проводя все время в компании собственных мыслей при свете экранов компьютера и телевизора.

Нам всем иногда хочется спрятаться от мира. Многим достаточно поработать сутки из дома или провести выходные в кровати, смотря фильмы и зависая в инстаграме. Бывает, что мы вынуждены оставаться дома на целые недели из-за болезни или карантина, и это становится настоящей пыткой.

Некоторые японцы проводят месяцы и даже годы жизни в своих спальнях, изредка выбираясь в ближайший магазин. Обычно это парни в возрасте около 20 лет, «недостающие миллионы» Японии, также известные как хикикомори. Достоверно неизвестно, почему они выбрали добровольную изоляцию, пусть даже многие из них и пытались жить обычной жизнью.

Откуда взялось это определение?

Термин «хикикомори» придумал психолог Тамаки Саито. Он столкнулся с этим феноменом, когда работал психотерапевтом в городе Фунабаси. Обеспокоенные родители приезжали к Саито и спрашивали его, что делать с их апатичными и асоциальными детьми, которые запирались в своих комнатах. В 1998-м, после нескольких лет наблюдений за такими пациентами, психолог написал о них книгу под названием «Хикикомори: вечные подростки».

Спустя два года после выхода книги Саито тема хикикомори попала в японские СМИ: 17-летний мальчик, которого в СМИ позже назвали хикикомори, напал с ножом на пассажиров рейсового автобуса. Перед этим он написал о своих планах на одном из интернет-форумов. В том же году произошел еще один скандал, связанный с хикикомори: полиция обнаружила похищенную девочку, которую почти десять лет держал в заключении молодой человек, живший затворником со своей матерью.

Хотя это были единичные случаи, тема хикикомори получила широкий резонанс в Японии и остальном мире. Тысячи японских затворников внезапно оказались в центре внимания.

Что известно о хикикомори?

Слово «хикикомори» определяет как образ жизни, так и человека, который его придерживается. В некотором смысле это отражает то, насколько неизученным пока остается этот феномен. Психологи и другие эксперты не имеют единого мнения о том, как классифицировать хикикомори: является ли это расстройством само по себе или симптомом чего-то другого? Является ли хикикомори уникальным японским явлением или это происходит и в других странах?

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии определило хикикомори как человека, который не участвует в жизни общества (в частности, не учится и не работает) и не желает этого. Также хикикомори — это человек, у которого нет близких отношений вне семьи. В самом по себе затворничестве нет ничего необычного, однако, если человек живет так более полугода, его уже можно назвать хикикомори.

Типичный день хикикомори начинается, когда остальные уже в кроватях. Они совы, которые ложатся спать под утро, проводя все время в компании собственных мыслей при свете экранов компьютера и телевизора. Как правило, они приходят к такой жизни в переломный период между окончанием школы и началом карьеры. Хикикомори почти всегда живут со своими родителями, которые обеспечивают им еду и крышу над головой. Но, в отличие от страдающих тяжелой агорафобией, хикикомори изредка покидают свою комнату и даже свой дом, обычно ради похода в супермаркет.

Американская психиатрическая ассоциация (APA) не считает хикикомори психическим расстройством. Этот термин не упоминается ни в одном из изданий DSM-5, справочника и диагностического инструмента АПА. Ассоциация относит хикикомори к отклонениям, присущим только определенным культурам по конкретным культурным причинам.

Это часть японской культуры?

Затворники есть во всем мире, а не только в Японии. У многих из этих людей диагностированы психические расстройства, признанные АПА. Однако почему отдельный термин для этого феномена придумали только в Японии?

Существует масса причин, по которым феномен хикикомори возник именно и только в Японии. Главное объяснение состоит в том, что в японской культуре общество очень многого требует от человека: после завершения учебы необходимо сразу же выйти на работу, затем завести семью и т. д. Если японец где-то оступится, ему не будет прощения. Большинство культур в какой-то степени похожи: вы ходите в школу, заканчиваете учебу, получаете работу, потом заводите семью и т. д. Но в некоторых приемлемы небольшие передышки, например отрезок времени для поиска себя, когда можно попробовать разные рабочие места и профессии.

Или это только в голове?

В своей книге Саито относит феномен хикикомори скорее к проблемам развития, нежели к влиянию японской культуры. Он указывает на то, что многие психические расстройства формируются в подростковом возрасте, и отмечает, что проблема хикикомори — в неспособности взрослеть. При этом, правда, он не говорит, что дело именно в психике.

Хикикомори склонны к депрессии, а иногда и к другим психическим расстройствам — шизофрении или обсессивно-компульсивному расстройству (ОКР). Саито, однако, считает спорным мнение о том, что изоляция хикикомори — это симптом какого-либо из этих расстройств. Все может быть совсем наоборот — депрессия и ОКР могут возникать из-за изоляции. В своем исследовании врач пишет также о случаях появления хикикомори в Южной Корее и Италии и отмечает, что это может быть чем-то большим, чем локальный японский культурный феномен.

Невидимые хикикомори

Обычно под хикикомори подразумевают молодых людей, однако опрос, проведенный телеканалом NHK, показал, что только 53% из них — мужчины. Правда, другие опросы свидетельствуют о 80%. Здесь мы сталкиваемся с проблемами проведения опросов среди людей, которые не хотят ни с кем разговаривать. В любом случае есть много девушек, ведущих образ жизни хикикомори и сталкивающихся с теми же проблемами в социализации, что и парни. Однако, если рассматривать этот феномен как психическую болезнь, возникает вопрос, почему ей подвержено больше мужчин.

Также стоит отметить, что в Японии гораздо терпимее относятся к девушкам, которые живут дома с родителями и не работают. Поэтому, хотя некоторые из них и ведут образ жизни хикикомори, это не воспринимается как нечто необычное.

Как помочь хикикомори?

Если вас не смущает противоречивая информация о хикикомори, то вот еще одна проблема — до сих пор не ясно, как это лечить (и нужно ли). В уходе за пациентами-хикикомори Тамаки использует те же методики, что и для страдающих депрессией или тревожностью. Родители таких ребят также могут пройти терапию — в основном в группах поддержки.

Кстати, родители хикикомори раньше действовали более примитивно: к примеру, нанимали людей, которые буквально выбивали двери в спальни их детей и вытаскивали их оттуда. Стоит ли говорить, что такое решение проблемы было, мягко говоря, не очень эффективным?

Некоторые организации пытаются помочь хикикомори необычными способами. К примеру, в New Start работают девушки, которые приезжают домой к этим ребятам и пытаются поговорить с ними через дверь спальни. Цель этих «временных сестер» в том, чтобы успокоить хикикомори, подружиться с ними и в конце концов уговорить их выйти из комнаты и получить помощь.

Компания Avex даже выпустила серию видео под названием «Just Looking» («Просто смотрю»). На них девушки просто смотрят в камеру в течение пары минут. Идея этих роликов в том, чтобы хикикомори смогли, не выходя из комнаты, устанавливать зрительный контакт с посторонними людьми. Попробуйте сами. Однако самая лучшая терапия для хикикомори — это опыт и помощь таких же в прошлом, как они. К примеру, Казуси Суганума при поддержке своего брата открыла кафе, в которое специально нанимает хикикомори, чтобы те могли взять на себя хотя бы минимальную ответственность и попробовать пообщаться с незнакомцами.

Пока неизвестно, является ли феномен хикикомори настоящим психическим расстройством или элементом культуры. Однако успешнее всех таким людям помогают те, кто в прошлом вел такой же образ жизни. И чем больше хикикомори возвращаются в социум, тем больше шансов помочь остальным.