"Во-первых, разные люди имеют/будут иметь разные права доступа к ИИ разного, уровня в рамках одной системы", - объяснил Лопатников в своем канале в Telegram.

"Во-вторых, проверял сам: все известные западные системы политически чудовищно ангажированы и пропагандистски настроены против "неугодных стран". Практически любая информация о "неугодных странах" организована так, чтобы о них складывалась резко негативная картина вплоть до того, что они приписывают этим странам чужие преступления", - подчеркнул профессор.

"Ну и третья - ИИ создают индивидуальный кокон, устроенный очень просто: их ответы строятся таким образом, чтобы не вступать в противоречие с доступными пользователю знаниями, но вне этого круга - любое вранье - в точном соответствии с моей концепцией СМИ аж из 1969 год", - отметил профессор.