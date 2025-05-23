Baltijas balss logotype

Николас Кейдж в свои 61 нацелился на «Оскара» 0 276

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Кейдж еще всем покажет.

Кейдж еще всем покажет.

Артист ранее заявлял о своей способности переродиться во внутриутробное состояние.

В Атланте начались съемки биографического фильма «Мэдден» о легендарном тренере по американскому футболу.На заглавную роль утвержден 61-летний Николас Кейдж, хотя нашлось немало тех, кто сомневался в правильности выбора. И сейчас у актера есть шанс посрамить скептиков.

  • Николас полностью перевоплотился в Мэддена, живет и дышит им. Он абсолютно нацелен на еще один «Оскар» (первый Кейдж получил в 1996 году за драму «Покидая Лас-Вегас».) и надеется возродить карьеру. В течение многих лет его игнорировали и не давали играть сложные роли в серьезных фильмах, - поделился источник на съемочной площадке.

Кейдж ранее не раз поражал аудиторию:

  • Я понимаю, это звучит очень странно, и я не знаю, реально это или нет, но иногда мне кажется, что я могу полностью вернуться к внутриутробному периоду и почувствовать, что я мог видеть лица в темноте или что-то в этом роде… Теперь, когда я больше не в утробе матери, я должен был бы представить, что, возможно, вокальные вибрации резонировали во мне на той стадии.

Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола; род. 7 января 1964, Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Кейдж известен огромным диапазоном ролей: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и откровенно провальных проектов. Из-за особенности игры в кино и отсутствия однозначного амплуа Кейдж приобрёл культовый статус среди поклонников его творчества и титул одного из самых спорных актёров современности.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 991
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 903
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 397
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 242
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео