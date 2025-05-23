Артист ранее заявлял о своей способности переродиться во внутриутробное состояние.

В Атланте начались съемки биографического фильма «Мэдден» о легендарном тренере по американскому футболу.На заглавную роль утвержден 61-летний Николас Кейдж, хотя нашлось немало тех, кто сомневался в правильности выбора. И сейчас у актера есть шанс посрамить скептиков.

Николас полностью перевоплотился в Мэддена, живет и дышит им. Он абсолютно нацелен на еще один «Оскар» (первый Кейдж получил в 1996 году за драму «Покидая Лас-Вегас».) и надеется возродить карьеру. В течение многих лет его игнорировали и не давали играть сложные роли в серьезных фильмах, - поделился источник на съемочной площадке.

Кейдж ранее не раз поражал аудиторию:

Я понимаю, это звучит очень странно, и я не знаю, реально это или нет, но иногда мне кажется, что я могу полностью вернуться к внутриутробному периоду и почувствовать, что я мог видеть лица в темноте или что-то в этом роде… Теперь, когда я больше не в утробе матери, я должен был бы представить, что, возможно, вокальные вибрации резонировали во мне на той стадии.

Николас Кейдж (настоящее имя — Николас Ким Коппола; род. 7 января 1964, Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

Кейдж известен огромным диапазоном ролей: от голливудских блокбастеров и фестивальных шедевров до малобюджетных комедий и откровенно провальных проектов. Из-за особенности игры в кино и отсутствия однозначного амплуа Кейдж приобрёл культовый статус среди поклонников его творчества и титул одного из самых спорных актёров современности.