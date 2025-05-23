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Сестра Кардашьян призналась в насилии на вечеринке Пи Дидди 0 702

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
У кого же поднимется рука на такую красоту.

У кого же поднимется рука на такую красоту.

46-летняя звезда раскрыла полученную психологическую травму.

Кортни Кардашьян впервые раскрыла детали скандального инцидента, в центре которого оказалась больше 20 лет назад. Дело было на одной из вечеринок Пи Дидди.

Шон Комбс (настоящее имя артиста — прим.ред.) был в курсе ситуации, но никаких мер предпринимать не стал. Кардашьян пострадала, пока стояла в очереди в туалет в ресторане, который рэпер арендовал для очередной вакханалии.

46-летняя звезда призналась, что получила жесткий удар в лицо от одной из приглашенных на тусовку женщин. «Меня ударили в лицо, потому что я стояла в очереди в туалет в TAO, где Дидди арендовал весь ресторан. Это было на его день рождения», — вспоминает Кортни. Напавшая на Кардашьян не собиралась стоять в очереди. Нагло вклинившись перед впереди стоящей Кортни, она почти сразу стала распускать руки.

Сестра Кардашьян, Хлоя, находилась в основном зале заведения и не знала о ситуации. Кортни же от бессилия, боли и стыда, закрылась в одной из кабиной туалета и горько плакала.

Пи Дидди краем уха услышал о случившемся. «Я помню, как кого-то ударили в очереди в туалет», — говорил он со смехом.

На фоне продолжающихся судов над Комбсом, обвиняемом в сексуализированном насилии и торговле людьми, признание Кардашьян может стать еще одним аргументом против рэпера, который буквально пропагандировал вседозволенность на своих вечеринках.

Хлоя Александра родилась 27 июня 1984 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Американская бизнес-леди и модель имеет армянские корни по линии отца, голландские и шотландские — от матери. Отец Роберт Кардашьян — адвокат по профессии, мать Крис Дженнер — бизнесвумен и продюсер. В семье было четверо детей, из которых Хлоя оказалась средней. С ней воспитывались старшие сестры Ким и Кортни Кардашьян, а также младший брат Роб.

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