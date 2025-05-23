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Зачем художник из ЮАР притворяется пещерным жителем 0 244

Lifenews
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Он называет себя криминалистом.

Он называет себя криминалистом.

Яйца, кровь и костный жир животных являются хорошими связующими веществами.

Стивен Таунли Бассетт из Кейптауна — необычный художник. В 1970-х годах в возрасте 14 лет он увидел наскальные рисунки древних бушменов во время похода со своим дядей по склонам горного массива Седерберг на западе ЮАР. Это определило всю его жизнь, с тех пор Бассетт одержим вопросами: «Когда и зачем их создали?» и главное — «Каким образом?».

В 1988 году Стивен оставил карьеру в корпоративном мире, чтобы заняться наскальной живописью и искусством. Он решил создавать точные до миллиметра копии древних наскальных рисунков в ЮАР, возраст которых оценивается в 10 000 лет. Главное в его копиях — это попытка полностью повторить сам процесс создания наскальной живописи.

В наскальной живописи преобладают четыре основных цвета: (1) красный и (2) жёлтый, часто созданные из природного глинистого пигмента, известного как охра, (3) чёрный, созданный с использованием древесного угля, и (4) белый, иногда наносимый мягкой глиной, такой как каолин.

Воссоздание материалов и технологии было процессом проб и ошибок, длившимся десятилетия. Бассетт обнаружил, что яйца, кровь и костный жир животных являются хорошими связующими веществами, в то время как фекалии хищных птиц и скорлупа страусиных яиц, нагретая на огне, оказались незаменимыми для получения белого пигмента, самого труднодоступного из четырёх основных цветов.

При создании инструментов для рисования были использованы схожие технологии. Одна из кисточек сделана из стебля тростника, а на её кончике прополис — клейкое вещество, используемое пчёлами для герметизации ульев, которое применяется для приклеивания волосков мелких грызунов.

Художник указывает на важность копирования наскальной живописи в том числе для её защиты и сохранения для будущих поколений. Из-за эрозии и вандализма некоторые рисунки постепенно утрачиваются.

Работы в оригинальном виде или как принты уже с применением современных технологий можно приобрести на сайте художника.

«Я — переписчик, документирую чужое искусство. Мы не знаем имени этого конкретного художника, так что в этом смысле я — художник-криминалист», шутит Стивен Таунли Бассетт.

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