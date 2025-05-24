В отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова не все гладко? Теперь у публики есть еще один повод для развития этой версии.

В последнее время увидеть Ксению Собчак и Константина Богомолова вместе — большая удача. Поклонники и недоброжелатели уже не первый месяц обсуждают, что между супругами пробежала черная кошка и их брак висит на волоске. Разумеется, блондинка в шоколаде держит лицо, игнорируя сплетни о себе и своем благоверном.

И вот теперь у народа появился еще один повод подозревать. Собчак и Богомолов посетили премьеру сериала «Фишер» в Москве. Ксения Анатольевна прилетела на мероприятие прямиком с Каннского кинофестиваля. Журналистка выбрала для выхода в свет образ в стиле ретро, а ее спутник — классический черный костюм с водолазкой. Супруги скромно сидели на первом ряду в зрительном зале, когда их атаковали журналисты.

Корреспонденты попросили благоверных хоть сколько-нибудь попозировать вместе. Собчак с неохотой продвинулась к мужу и без лишних объятий посмотрела в объектив. На этом милости пары завершились. В Сети тем временем активно спорят. Что это было: минутная растерянность или последствия семейного разлада. Разговоры о том, что режиссер не верен жене ходят давно. В театральных кругах говорят, что Богомолов лишний раз не отказывается от внимания других дам и даже крутит романы с молодыми и не очень актрисами.

«Интересно, а он думает, что бессмертный? Ее же не зря называют самкой богомола. Или, действительно, любовь с ее стороны?», «Собчак как от противной жабы отвернулась», «Как ее от него воротит», — пишут пользователи Сети.

Ксения Анатольевна еще осенью 2024 года дала комментарий относительно этих домыслов. Телезвезда заявила, что в личной жизни у нее все прекрасно, а происки желтой прессы ее совершенно не интересуют. «Отношения всегда меняются, но у нас они очень теплые. Вряд ли мы бы жили вместе, если бы они были у нас не доверительные», — говорила журналистка в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Не промолчал и Богомолов. Режиссер подчеркнул, что страшно ревнует супругу, поэтому не проходит и часа, как он звонит ей с контрольной проверкой. Константин, к тому же, уверенно заявил, что вне зависимости от того, что говорят злые языки, их с телеведущей семейная идиллия прочно стоит на ногах. «Все преодолели и преодолеем, кроме невозможности быть друг без друга», — сказал Богомолов.