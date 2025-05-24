Соответствующий пост он оставил на своем аккаунте в Инстаграм, где представил последний трек коллектива — композицию Galileo.

«Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом, - написал он. - Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы».

Напомним, украинская женская поп-группа была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Из-за военных действий России на Украине коллектив окончательно распался.

Константин Меладзе был женат на одной из бывших участниц группы Вере Брежневой, но в 2023 году Брежнева сообщила о разводе.