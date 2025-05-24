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Это конец! Константин Меладзе официально закрыл группу «ВИА Гра» 1 739

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
instagram.com/meladzemusic

instagram.com/meladzemusic

ФОТО: Instagram

Продюсер и композитор Константин Меладзе официально сообщил о закрытии музыкального проекта «ВИА Гра».

Соответствующий пост он оставил на своем аккаунте в Инстаграм, где представил последний трек коллектива — композицию Galileo.

«Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течении 25 лет работал со мной над этим проектом, - написал он. - Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы».

Напомним, украинская женская поп-группа была образована в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Из-за военных действий России на Украине коллектив окончательно распался.

Константин Меладзе был женат на одной из бывших участниц группы Вере Брежневой, но в 2023 году Брежнева сообщила о разводе.

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#виа гра #константин меладзе
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Оставить комментарий

(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    24-го мая

    Это конец! - так впервые группа ВИА Гра увидела конец Константина Меладзе.

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