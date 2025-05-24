Чем занимается Герчиков на пенсии?

Журнал Privātā Dzīve встретил парфюмера Илью Герчикова на презентации книги «Жизненная история» предпринимателя Кирова Липмана. «С Кировом мы знакомы уже много лет. Я очень уважаю его и всегда рад встретиться. Мы познакомились в Лиепае, когда я работал на сахарном заводе», — рассказал он. На Лиепайский сахарный завод Илья попал после окончания вуза в Ленинграде. Родившийся в Белоруссии молодой инженер за несколько лет вырос до директора завода.

Именно под руководством Герчикова в Лиепае впервые в СССР начали производить растворимый кофе.

Позднее делом всей жизни этого предприимчивого руководителя стало предприятие «Dzintars», которому он посвятил почти 50 лет своей жизни. Уже пять лет, с тех пор как «Dzintars» был признан неплатежеспособным и прекратил производство, Илья Герчиков наслаждается жизнью пенсионера.

«Я нигде не работаю, но это не значит, что просто сижу дома у телевизора, сложив руки. До сих пор встречаюсь с людьми, помогаю советом, если кто-то просит. Признаюсь, за годы работы многое упустил в семейной жизни. Меня не было рядом, потому что всё время работал. Сейчас стараюсь привести всё в порядок — квартиру, бытовые вопросы, здоровье жены Веры», — откровенно поделился предприниматель.

Герчиков говорит, что у него нет особых хобби — в гольф он не играет и хоккей не смотрит. «Моё главное увлечение — экономический анализ. Я аналитик, и мне это очень интересно. Много читаю и слежу за событиями в мире. Анализирую и делаю выводы, и должен признать — мои прогнозы всегда сбываются», — с радостью отмечает он.

На вопрос о том, как ему удаётся сохранять хорошую физическую форму, Илья отвечает: «Стараюсь двигаться и по возможности везде хожу пешком. В день прохожу примерно шесть километров».

С нынешними владельцами косметического бренда «Dzintars» Герчиков не общается. «Они тоже не проявляли такого желания. Мне очень жаль, что ничего из того, что мы за эти годы создали, они не используют. У нас абсолютно разные подходы к работе. Я был фанатиком качества. Продукцию “Dzintars” мы изготавливали из очень хорошего сырья, которое тщательно отбирали всей командой. Растения для косметики покупали в тех странах, где они растут — у таких ингредиентов совсем иная биологическая ценность. Мы работали педантично, поэтому качество всегда было стабильно высоким.

Я никогда не гнался за деньгами — для меня важнее был результат и радость от своей работы», — подчёркивает он.

«Конечно, никого не хочу критиковать, но скажу вам так: можно прочитать один и тот же рецепт супа, и, даже следуя ему досконально и тщательно, получится два совершенно разных блюда. То же самое с рестораном — даже если там продолжают готовить по рецептам выдающегося шеф-повара, который ушёл, блюда уже не будут прежними. Так же и с “Dzintars”», — заключил Герчиков.