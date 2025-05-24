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Лучшим художником Латвии в этом году признан Роман Коровин 1 1014

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
LETA
Лучшим художником Латвии в этом году признан Роман Коровин
ФОТО: LETA

Лауреатом награды им. В. Пурвитиса в 2025 году стал художник Роман Коровин, получивший наивысшую оценку международного жюри, сообщила представитель Латвийского национального художественного музея (ЛНХМ) Наталья Суюншалиева.

Коровин был номинирован на награду за персональную выставку "Умрем вместе", которая проходила в музее Ротко в Даугавпилсе с марта по май прошлого года. Вместе с наградой художник получил денежный приз в размере 28 500 евро до уплаты налогов.

Лауреат награды Пурвитиса, которая вручалась уже в девятый раз, был объявлен в пятницу на торжественном мероприятии в ЛНХМ.

В этом году на награды также претендовали художники Индрикис Гелзис, Иева Крауле-Куна, Инга Мелдере и Луизе Нежберте, Луизе Рукшане, Кришс Салманис, Элза Силе и Паула Зване.

Лауреата награды Пурвитиса выбирало международное жюри в составе семи экспертов. Работы всех номинированных на награду художников до 8 июня можно увидеть на совместной выставке в ЛНХМ.

Награда им. Пурвитиса была учреждена в 2008 году и вручается раз в два года. Это самая крупная и престижная награда в области изобразительного искусства Латвии. Ранее ее лауреатами уже становились художники Катрине Нейбурга, Кристапс Гелзис, Андрис Эглитис, Микелис Фишерс, Кришс Салманис, Анна Салмане и Кристапс Петерсонс, Иева Эпнере, Аманда Зиемеле и Анце Эйкена.

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(1)
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го мая

    Поздравляем!!!

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