«Он меня не узнал»: поведение Джо Байдена шокировало Джорджа Клуни

Актёр Джордж Клуни заявил, что после неловкой встречи с бывшим президентом США Джо Байденом на благотворительном мероприятии 2024 года, в котором участвовали многие знаменитости, он был «потрясён до глубины души», сообщает tautaruna.lv .

В книге журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона описаны различные эпизоды, свидетельствующие об ухудшении когнитивных способностей Джо Байдена во время его президентской кампании 2024 года. Одним из самых обсуждаемых случаев стал инцидент на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе, организованном Джорджем Клуни.

Согласно книге, когда Клуни подошёл к Байдену, чтобы поздороваться, президент сразу не понял, кто перед ним. Помощнику пришлось напомнить ему, что это Джордж Клуни, после чего Байден, наконец, его узнал и поздоровался.

Ситуация оказалась особенно неловкой с учётом того, что Клуни был организатором мероприятия.

«Клуни был глубоко потрясён. Президент его не узнал — человека, с которым он знаком много лет. Клуни и раньше выражал обеспокоенность состоянием здоровья Байдена: сотрудник Белого дома ещё несколько месяцев назад говорил ему, что они работают над тем, чтобы президент двигался увереннее. Однако, по всей видимости, проблема оказалась куда серьёзнее. Это был гораздо более тревожный сигнал».

Авторы книги утверждают, что этот случай не был единственным проявлением ухудшения состояния Байдена. В книге также описаны другие эпизоды, когда он терял нить разговора или выглядел растерянным во время публичных выступлений.