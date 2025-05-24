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Организаторы «Евровидения» пересмотрят порядок голосования 0 471

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Организаторы «Евровидения» пересмотрят порядок голосования
ФОТО: Instagram

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» в настоящее время рассматривают возможность пересмотра правила, позволяющего голосовать до 20 раз с одного устройства, говорится в открытом письме директора конкурса Мартина Грина, опубликованном в пятницу, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Европейский союз радиовещания (EBU) также планирует внимательно пересмотреть свои правила, касающиеся рекламных кампаний участников.

Певица из Израиля Юваль Рафаэль в воскресенье заняла второе место в конкурсе, который проходил в Базеле. Победителем стал австриец под сценическим именем JJ.

Рафаэль получила наибольшее количество голосов от зрителей, однако жюри, составленное из профессионалов в странах-участницах, оценило её значительно ниже.

После этого несколько вещателей, принимавших участие в конкурсе, выразили сомнения в честности голосования.

Директор конкурса Мартин Грин подчеркнул, что за корректность голосования и подсчёта результатов отвечают многоуровневые меры безопасности.

Тем не менее, комитет EBU рассмотрит действующее правило, допускающее 20 голосов с одного устройства, отметил Грин.

Он также подчеркнул, что «в настоящее время нет доказательств того, что это правило несоразмерно повлияло на окончательный результат».

На официальном канале EBU Рафаэль была единственной участницей, чья реклама неоднократно появлялась в окне трансляции записей полуфинала.

Американо-израильский комитет продвигал певицу в социальной сети Facebook, акцентируя внимание на возможности отдать 20 голосов.

По словам Грина, такие кампании в настоящее время разрешены согласно действующим правилам.

Тем не менее он отметил, что EBU планирует в будущем обеспечить, чтобы рекламные кампании не оказывали чрезмерного влияния за счёт мобилизации представителей одной и той же общины, к которой принадлежит артист.

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#евровидение
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