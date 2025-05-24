Месяц назад балерина Анастасия Волочкова сыграла свадьбу своей единственной дочери Ариадны. Молодожены предпочли провести медовый месяц не на заграничных курортах, а в загородном доме знаменитой матери.

Ариадна Волочкова вышла замуж за Никиту Григоряна — молодого человека, далекого от светской жизни. Сама балерина признается, что не знакома с его родителями, но это ее не смущает. «Для меня неважно, какие родители у Никиты. Главное, что моя дочь счастлива и любит своего мужа. Я доверяю ему — мы познакомились в храме, и нас объединил Бог. Вот что важно», — рассказала 49-летняя Волочкова.

Вместо традиционного свадебного путешествия молодожены провели две недели в загородном особняке Волочковой. «Я могу сказать: свадебное путешествие Ариадны состоялось. И оно прошло в доме ее матери. Они приехали именно ко мне, а не на Мальдивы или в Турцию. Я ждала момента, когда дочь поймет, что ее главный очаг — здесь. Этот дом, ее комната — все, что я создала для нее. Это ее наследство, ведь она моя единственная дочь», — поделилась Анастасия.

В отличие от матери, Ариадна предпочитает непубличный образ жизни. Девушка преподает иностранные языки и пробует себя в дубляже, сознательно взяв псевдоним, чтобы избежать излишнего внимания. «Я взрослый человек и имею право на свой путь. Жить на виду — не то, чего я хочу для своих детей. Я езжу в университет на метро и автобусе, как обычные студенты», — рассказала 19-летняя Ариадна.

«Это их личное дело. Я — результат их любви, но не вправе вмешиваться. Моя задача — уважать их и быть благодарной за все, что они мне дали», — добавила дочь Волочковой. Ранее балерина не раз заявляла, что ее бывший гражданский муж Игорь Вдовин «увел у нее огромную сумму», но Ариадна предпочитает оставаться в стороне от этих разбирательств.