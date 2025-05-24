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Вручена Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 0 711

Lifenews
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Вручена Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля
ФОТО: Youtube

Фильм «Простая случайность» иранского режиссёра Джафара Панахи получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2025 года. Он сменил прошлогоднего победителя — «Анору» Шона Бейкера, пишет Le HuffPost.

После двенадцати дней конкурсных показов 78-й Каннский кинофестиваль завершился в субботу, 24 мая, торжественной церемонией закрытия.

Жюри фестиваля, в этом году возглавляемое Жюльет Бинош, определило победителей среди 22 полнометражных фильмов. Главную награду — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм Un simple accident («Простая случайность») режиссёра Джафара Панахи, дважды заключённого в тюрьму в Иране.

Надя Меллити была удостоена приза за лучшую женскую роль в фильме La Petite Dernière ("Младшая сестра"), снятом Хафсией Херци, которая ранее в тот же день получила Queer Palm — специальную награду за вклад в ЛГБТК+ кино.

Вагнер Моура, известный по роли Пабло Эскобара в сериале Netflix, получил награду за лучшую мужскую роль в фильме Тайный агент (оригинальное название O Agente Secreto). Режиссёр фильма — Клебер Мендонса Филью — через несколько минут получил и награду за лучшую режиссуру.

Жан-Пьер и Люк Дарденн, дважды получавшие Золотую пальмовую ветвь за Розетту (1999) и Дитя (2005), не стали первыми режиссёрами, завоевавшими третью «пальму». Вместо этого они получили приз за лучший сценарий за фильм Jeunes Mères («Молодые матери»), спустя 17 лет после их предыдущего сценарного триумфа с Молчание Лорны.

Приз жюри достался сразу двум радикально разным, но уникальным фильмам: Sirât Оливера Лакса и Sound of Falling Маши Шилински. Гран-при завоевал фильм Valeur sentimentale («Сентиментальная ценность») норвежского режиссёра Йоакима Триера, который был встречен 19-минутной овацией на первом показе.

Полный список лауреатов Каннского кинофестиваля 2025 года:

  • Золотая пальмовая ветвь: Un simple accident (Простая случайность) — Джафар Панахи
  • Гран-при: Valeur sentimentale (Сентиментальная ценность) — Йоаким Триер
  • Специальный приз жюри: Résurrection (Воскрешение) — Би Гань
  • Лучшая женская роль: Надя Меллити — La Petite Dernière (Младшая сестра)
  • Лучшая мужская роль: Вагнер Моура — L’Agent secret (Тайный агент)
  • Приз жюри: Sirât (Сират) — Оливер Лакс и Sound of Falling (Звук падения) — Маша Шилински
  • Лучшая режиссура: Клебер Мендонса Филью — L’Agent secret (Тайный агент)
  • Лучший сценарий: Jeunes Mères (Молодые матери) — Жан-Пьер и Люк Дарденн
  • «Золотая камера» за дебют: The President’s Cake (Президентский торт) — Хасан Хади
  • Специальное упоминание «Золотой камеры»: My Father’s Shadow (Тень моего отца) — Акинола Дэвис-мл.
  • Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм: I’m Glad You’re Dead Now (Я рад, что ты уже мертв) — Тауфик Бархом
  • Специальное упоминание в категории короткометражек: Ali (Али) — Аднан Аль-Раджив
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#кинофестиваль #канны
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