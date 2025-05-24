Вручена Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля

После двенадцати дней конкурсных показов 78-й Каннский кинофестиваль завершился в субботу, 24 мая, торжественной церемонией закрытия.

Жюри фестиваля, в этом году возглавляемое Жюльет Бинош, определило победителей среди 22 полнометражных фильмов. Главную награду — Золотую пальмовую ветвь — получил фильм Un simple accident («Простая случайность») режиссёра Джафара Панахи, дважды заключённого в тюрьму в Иране.

Надя Меллити была удостоена приза за лучшую женскую роль в фильме La Petite Dernière ("Младшая сестра"), снятом Хафсией Херци, которая ранее в тот же день получила Queer Palm — специальную награду за вклад в ЛГБТК+ кино.

Вагнер Моура, известный по роли Пабло Эскобара в сериале Netflix, получил награду за лучшую мужскую роль в фильме Тайный агент (оригинальное название O Agente Secreto). Режиссёр фильма — Клебер Мендонса Филью — через несколько минут получил и награду за лучшую режиссуру.

Жан-Пьер и Люк Дарденн, дважды получавшие Золотую пальмовую ветвь за Розетту (1999) и Дитя (2005), не стали первыми режиссёрами, завоевавшими третью «пальму». Вместо этого они получили приз за лучший сценарий за фильм Jeunes Mères («Молодые матери»), спустя 17 лет после их предыдущего сценарного триумфа с Молчание Лорны.

Приз жюри достался сразу двум радикально разным, но уникальным фильмам: Sirât Оливера Лакса и Sound of Falling Маши Шилински. Гран-при завоевал фильм Valeur sentimentale («Сентиментальная ценность») норвежского режиссёра Йоакима Триера, который был встречен 19-минутной овацией на первом показе.

Полный список лауреатов Каннского кинофестиваля 2025 года: