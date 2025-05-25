Брат Дани Милохина перестал работать сексологом и начал продавать свои фотографии

Брат популярного TikTok-блогера Дани Милохина Илья перестал работать сексологом и начал продавать свои обнаженные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 24-летний Илья Милохин предлагает доступ к такому контенту за две тысячи рублей, а за семь тысяч рублей предоставляет VIP-доступ.

Ранее Милохин позиционировал себя как сексолог, эзотерик и астропсихолог с опытом более пяти лет. За консультацию он брал около 80 евро.