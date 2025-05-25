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Брат Дани Милохина перестал работать сексологом и начал продавать свои фотографии 1 487

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Брат Дани Милохина перестал работать сексологом и начал продавать свои фотографии
ФОТО: Global Look Press

Брат Милохина Илья начал продавать свои обнаженные фотографии.

Брат популярного TikTok-блогера Дани Милохина Илья перестал работать сексологом и начал продавать свои обнаженные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 24-летний Илья Милохин предлагает доступ к такому контенту за две тысячи рублей, а за семь тысяч рублей предоставляет VIP-доступ.

Ранее Милохин позиционировал себя как сексолог, эзотерик и астропсихолог с опытом более пяти лет. За консультацию он брал около 80 евро.

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(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Русский био мусор. На Украину!

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