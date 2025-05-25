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Daily Mail сообщила о предполагаемой дочери вокалиста Queen Фредди Меркьюри 0 527

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Daily Mail сообщила о предполагаемой дочери вокалиста Queen Фредди Меркьюри

Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии музыканта «С любовью, Фредди» Лесли-Энн Джонс.

По ее данным, дочери музыканта сейчас 48 лет, она работает в Европе медицинским работником. Женщина росла «в любящей семье», но знала, кто ее настоящий отец, отмечается в материале.

У Меркьюри бы роман с женой его друга в конце 1970-х. Рождение дочери музыкант скрывал, об этом знал только ближайший круг.

Перед своей смертью Меркьюри передал дочери 17 томов подробных личных дневников, которые она держала в секрете. Дневники и стали фундаментом для новой книги о Меркьюри, которая будет опубликована в сентябре.

Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его приверженности любить и заботиться обо мне. Он лелеял меня, как драгоценную вещь, — приводит издание слова дочери музыканта.

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