Поклонники Кевина Спейси с грустной улыбкой соглашаются: если бы жизнь актера была сериалом, мы бы уже смотрели десятый сезон. Последние несколько лет вокруг актера разворачивается настоящая драма, обвинения в его адрес не прекращаются, а карьеру уже вряд ли получится реанимировать.

Всему виной — секс-скандал, грянувший в 2016-м. И пусть суд признал звезду Голливуда невиновным, он пока так и не смог снять с себя клеймо «отмененный». Об этом говорит даже появление Кевина Спейси в Каннах — вечером 20 мая он стал главным героем гала-вечера фонда Better World Fund и даже получил награды за «десятилетия художественного блеска» и «непреходящее влияние на кино и искусство», но данное мероприятие прошло без должного уровня освещения и было проигнорировано звездными гостями.

Журналисты The Guardian сообщают с места событий: приехавшие фотографы жалуются на отсутствие знаменитостей («Кто вообще эти люди?»), сам виновиник торжества отказался от комментариев (бросил лишь краткое «Спасибо, что пришли») и сразу прошел в зал отеля Carlton, где и проходила церемония вручения. Отмечают они и то, что данное награждение не входит в официальную программу Каннского кинофестиваля.

Несмотря на все но, очень радостно, что Кевин Спейси вернулся. И не только за наградой, но и с новым фильмов — «Пробуждение» режиссера Мэтта Рутледжа. Из-за этого, к слову, в его адрес тоже звучат обвинения — что команда хайпуется на скандальном имидже Спейси в попытках привлечь внимание к своему проекту. Картина рассказывает о всемирной секте, которая контролирует мир, и руководит ею герой Кевина Спейси.

Сам актер с прессой лишний раз старается не общаться, но получая награду признался: «Я чувствую себя окруженным такой любовью. За последнюю неделю, с момента объявления этой награды, получил много сообщений от моих друзей и коллег. Очень приятно вернуться».

Вернется ли некогда самый популярный актер Голливуда в большое кино — вопрос. Как и то, простит ли его индустрия, стремительно отменяющая всех и вся и редко дающая вторые шансы.