Baltijas balss logotype

Кевин Спейси больше не «отмененный», расхаживет по тусовкам 0 295

Lifenews
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Его "Карточный домик" уже был разрушен.

Его "Карточный домик" уже был разрушен.

Всему виной — секс-скандал, грянувший в 2016-м.

Поклонники Кевина Спейси с грустной улыбкой соглашаются: если бы жизнь актера была сериалом, мы бы уже смотрели десятый сезон. Последние несколько лет вокруг актера разворачивается настоящая драма, обвинения в его адрес не прекращаются, а карьеру уже вряд ли получится реанимировать.

3333x5000_0x0lApcglF_8941399542313150334.jpg

Всему виной — секс-скандал, грянувший в 2016-м. И пусть суд признал звезду Голливуда невиновным, он пока так и не смог снять с себя клеймо «отмененный». Об этом говорит даже появление Кевина Спейси в Каннах — вечером 20 мая он стал главным героем гала-вечера фонда Better World Fund и даже получил награды за «десятилетия художественного блеска» и «непреходящее влияние на кино и искусство», но данное мероприятие прошло без должного уровня освещения и было проигнорировано звездными гостями.

Журналисты The Guardian сообщают с места событий: приехавшие фотографы жалуются на отсутствие знаменитостей («Кто вообще эти люди?»), сам виновиник торжества отказался от комментариев (бросил лишь краткое «Спасибо, что пришли») и сразу прошел в зал отеля Carlton, где и проходила церемония вручения. Отмечают они и то, что данное награждение не входит в официальную программу Каннского кинофестиваля.

Несмотря на все но, очень радостно, что Кевин Спейси вернулся. И не только за наградой, но и с новым фильмов — «Пробуждение» режиссера Мэтта Рутледжа. Из-за этого, к слову, в его адрес тоже звучат обвинения — что команда хайпуется на скандальном имидже Спейси в попытках привлечь внимание к своему проекту. Картина рассказывает о всемирной секте, которая контролирует мир, и руководит ею герой Кевина Спейси.

Сам актер с прессой лишний раз старается не общаться, но получая награду признался: «Я чувствую себя окруженным такой любовью. За последнюю неделю, с момента объявления этой награды, получил много сообщений от моих друзей и коллег. Очень приятно вернуться».

Вернется ли некогда самый популярный актер Голливуда в большое кино — вопрос. Как и то, простит ли его индустрия, стремительно отменяющая всех и вся и редко дающая вторые шансы.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 991
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 903
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 764
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 589

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 397
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 243
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 156
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 105
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 164
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 186

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео