Певица достроила трехэтажный особняк площадью 530 кв. м на Рублевке и оставила сыну двухуровневую квартиру на Чистых Прудах.

В будущем году королева дискотек 90-х Лада Дэнс (по паспорту - Волкова) разменяет седьмой десяток. Но девушка по-прежнему в хорошей форме. Недавно поучаствовала в финале шоу «Три аккорда» на Первом канале. Нормально гастролирует, не выпадает из светской жизни, тщательно следит за своей внешностью, спуская сотни тысяч на детокс-клиники и косметолога. Но признается: с удовольствием променяла бы всю эту «вандефул лайф» на хлопоты о внуках. Которых у нее до сих пор, увы, нет. Двух детей Лада родила от бизнесмена Павла Свирского, с которым давно рассталась. Оба уже взрослых ребенка певицы живут за границей.

Илье Свирскому 27 лет. Парень окончил элитную частную школу «Президент». Год обучения там обходился родителям в 2 млн руб. При этом урокам юноша частенько предпочитал тусовки. Уже с девятого класса стал жить отдельно.

Лада тогда достроила трехэтажный особняк площадью 530 кв. м на Рублевке и оставила сыну двухуровневую квартиру на Чистых Прудах, которая досталась певице после развода со Свирским.

Долго гонять балду Илья не смог. По настоянию отца поступил учиться на экономиста в Московский финансово-промышленный университет. Но идти по стопам родителя не захотел, потому что в бизнесе не разбирался.

Пройдя курсы графического дизайнера, он перебрался в Казахстан. Работал дизайнером в банках, потом в крупнейшей косметической компании. Параллельно летал учиться веб-дизайну и маркетингу в Киев, Париж и Дублин.

Наследник Лады Дэнс и сейчас живет в Казахстане. В прошлом году Илья ушел с должности старшего креативного дизайнера Международного аэропорта Алматы. А в этом окончил Лондонскую школу бизнеса и занялся наконец самостоятельным бизнесом.

Илья регулярно летает в Тбилиси, в гости к сестре - 26-летней Лизе. Девушка получила образование в художественной школе и Лондонском кинематографическом колледже. Освоила навыки… плотника.

Лиза живет на две страны - Англию и Грузию. Несколько лет дочь певицы успешно работает художником-декоратором в кино (пока, правда, только в короткометражном) и в театре. Участвует в выставках как художник. В свободное время рисует картины на продажу. На творчество Лизу вдохновляет графика 80-х, граффити, блюз и… психологические травмы.

Темой моих работ является состояние человека и пограничные расстройства личности, в которые люди попадают, чтобы избежать неловких взаимодействий с обществом, - витиевато объясняет Свирская. - Я изучаю истории, которые разворачиваются «за закрытыми дверями» и в сознании людей.

Оба ребенка Лады Дэнс плотно общаются со сводной сестрой Сашей Свирской. Дочь Павла Свирского от другого брака тоже живет за границей.