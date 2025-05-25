Вирусная игрушка обязательна к ношению на сумочке у модниц.

Наверняка, вы уже видели в соцсетях вирусные фото, на которых взрослые тетеньки цепляют к своим дорогущим брендовым сумкам забавных плюшевых монстриков с виниловыми личиками.

Лабубу (Labubu) — вирусная игрушка-феномен, озорной персонаж-монстр с ушами кролика и широкой зубастой улыбкой. Его создал гонконгский художник Лун Ка-синг.

Изначально Лабубу были второстепенными героями его книги «История Пука» (2015). Племя из ста разных Лабубу играло фоновую роль в повествовании, постоянно прячась на заднем плане за деревьями или под стульями. Однако публика неожиданно обратила внимание именно на этих героев, а не на главных действующих лиц.

В 2019-м выпуск мягких игрушек Лабубу был налажен в сотрудничестве с китайской компанией Pop Mart. Они упаковываются в так называемые «слепые коробки» или «коробки с сюрпризом» — покупатели не знают, какая именно версия игрушки им попадется. Это только подогревает интерес поклонников и коллекционеров.

На данный момент существует 4 серии Лабубу, а так же несколько лимитированных изданий игрушки. Выпуск каждой новой серии обрушивает сайт Pop Mart, а у дверей магазинов, торгующих Лабубу, выстраиваются огромные очереди задолго до открытия.