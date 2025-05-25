"Возможно, это единственное место на Ближнем Востоке, где вы найдете хоть какую-то терпимость к публичной наготе", - утверждается в материале CNN. Пляж Мецокей-Драгот на Мертвом море фигурирует в престижном списке CNN "Лучшие нудистские пляжи мира". Израиль находится в рейтинге рядом с 25 аналогичными местами в Австралии, Бразилии, США, Греции, Швеции.

"Купайтесь нагишом в теплых соленых водах Мертвого моря, которое держит вас на плаву, обмажьте обнаженное тело успокаивающей черной грязью с минералами, и все это - на скалистом диком пляже на западном берегу Мертвого моря", - говорится в сопроводительной статье к рейтингу. CNN опубликовала престижный список 25 лучших нудистских пляжей мира, назвав среди них и израильский пляж Мецокей-Драгот.

Мецокей-Драгот расположен в часе езды от Иерусалима. Доступ к пляжу требует короткой, но трудной поездки по неасфальтированной дороге. Вдоль пляжа разрешен кемпинг, а на вершине утеса расположены туристическая деревня Мецокей-Драгот и "Транквило Глэмпинг" - комплекс глэмпинга в кибуце Мицпе-Шалем".

Как уже сказано, в списке - 25 нудистских пляжей в разных странах мира. Например, пляж Нугал в Хорватии. "Этот уединенный пляж, расположенный в Европе напротив острова Брач, окружен крутыми утесами и затенен соснами. К нему ведет узкая тропинка, которая кажется предназначенной скорее для коз, чем для людей, ищущих убежище без одежды на адриатических берегах, - написали составители списка. - Стоит взять с собой толстое полотенце или даже пляжное кресло, поскольку, как многие пляжи в Хорватии, он покрыт не песком, а мелкой галькой". Ad

А вот Красный пляж на Крите. "Эта уединенная полоса у моря на юге острова Крит считается одним из самых популярных мест для нудистского загара в Греции. Пляж, названный в честь красноватого песка и скал охрового оттенка Красным, доступен при пешей ходьбе в течение 20 минут от Маталы или на коротком расстоянии вплавь от ближайшей деревенской набережной. Этот пляж стал любимым местом европейских хиппи еще в 60-х годах, сегодня там можно арендовать кресла и зонтики, а также посидеть в маленьком разноцветном баре Yianni's, известном своими мохито".

Далекие Австралия и Новая Зеландия также внесены в список: "Хотя иногда кажется, что загорать в голом виде можно почти на каждом пляже Австралии, здесь есть и официальные места для нудистов. Один из самых популярных - пляж Леди-Бей, также известный как "Леди Джейн Бич" в заливе Саут-Хед в порту Сиднея. Пляж хоть и узкий и маленький, но удивительно уединенный для своего расположения в сердце большого города".