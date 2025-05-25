Ученые наконец-то раскрыли тайну одного из самых известных морских ископаемых Северной Америки — эласмозавра

с острова Ванкувер. Как сообщается в Journal of Systematic Paleontology, необычный хищник, останки которого были обнаружены еще в 1988 году, оказался представителем ранее неизвестного вида, получившего имя Traskasaura sandrae.

Новый вид отличался мощными, острыми зубами, длинной шеей и уникальной анатомией, которая позволяла ему охотиться с неожиданной для плиозавров тактикой — атакуя добычу сверху. По мнению исследователей, эта особенность делает его одним из первых представителей группы, способных к такому стилю охоты.

Фоссилии Traskasaura были найдены в отложениях мелового периода (около 85 миллионов лет назад) у реки Пантледж и с тех пор стали настоящим символом региона: в 2023 году эласмозавра официально признали провинциальным окаменелым символом Британской Колумбии. Однако до сих пор ученые не могли точно определить, к какому виду принадлежали знаменитые кости.

Имя новому виду дали в честь семьи Траск, обнаружившей образец. Несмотря на десятилетия неопределенности, загадка морского ящера наконец-то решена: у Тихоокеанского северо-запада появился свой собственный динозавр — странный, древний и очень зубастый.