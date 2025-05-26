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Дачникам назвали секрет идеального полива 0 500

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Дачникам назвали секрет идеального полива
ФОТО: Unsplash

Чрезмерный полив может привести к загниванию корней.

Чтобы успешно выращивать растения на даче, необходимо соблюдать несколько важных правил полива. Их владельцам участков назвал садовод Никита Чаплин.

Наиболее благоприятное время для полива овощей и других растений — раннее утро либо поздний вечер. Эксперт пояснил, что таким образом удастся избежать быстрого испарения воды. «Полив должен быть достаточным, чтобы проникать на глубину 20-30 сантиметров, где располагаются основные корни. При этом переувлажнение также нежелательно, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний и загниванию корней», — объяснил Чаплин.

Один из секретов идеального полива — установка систем капельного полива, которая обеспечивает растения водой на оптимальном уровне. Эксперт добавил, что они помогают экономить воду за счет того, что направляют ее непосредственно к корням растений, и поддерживают стабильный уровень влажности почвы.

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