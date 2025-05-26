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Дочери Фредди Меркьюри 48 лет, она живет в Европе и работает доктором 0 590

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Основную долю своей недвижимости он завещал Мэри Остин, женщине, с которой встречался в 1970-х и оставался близок до конца жизни.

Основную долю своей недвижимости он завещал Мэри Остин, женщине, с которой встречался в 1970-х и оставался близок до конца жизни.

Сексуальная ориентация знаменитого певца до сих пор вызывает споры.

Легендарный фронтмен британской группы Queen Фредди Меркьюри скрывал, что у него есть дочь, а ее существование держалось в строжайшем секрете. Об этом 23 мая пишет Daily Mail со ссылкой на книгу «С любовью, Фредди» рок-биографа Лесли-Энн Джонса.

Имя дочери, появившейся на свет в результате случайного романа с женой близкого друга, не раскрывается, но отмечается, что ей 48 лет, она живет в Европе, имеет детей и работает врачом. В основу книги легли 17 томов дневников, которые Меркьюри передал ей незадолго перед своей смертью, а она передала Джонсу. О ее происхождении знали только няня, мать, отчим и Мэри Остин, которую певец считал любовью всей своей жизни.

Как следует из материалов биографии, девушка с раннего детства знала, кто ее настоящий отец. Певец поддерживал с дочерью тесные отношения, регулярно навещал ее и говорил с ней по телефону ежедневно, когда находился на гастролях или в студии. О Меркьюри она отзывается как о преданном и практичном отце, который описывал отцовство как «исполнение своих самых заветных амбиций и как величайшее благословение в своей жизни».

Уже невозможно узнать, кем себя считал сам Меркьюри в плане сексуальности, потому что он никогда прямо не говорил об этом (по крайней мере, на публике).

При его жизни британский таблоид Sun окрестил певца бисексуальной рок-звездой. В последние годы в СМИ его часто называют геем. Но когда журналист музыкального журнала NME в 1974 году прямо спросил Меркьюри о его гейском опыте, тот ответил: "Какой ты хитрый. Скажем так: было время, когда я был молодой и зеленый. Через это проходят школьники. И на мою долю выпали некоторые школьные шалости. Рассказывать подробнее я не собираюсь".

В еще одном случае он ответил на подобный вопрос игриво: "Я такой же гей, как и нарцисс, дорогой мой!" Хотя последние шесть лет перед смертью Меркьюри жил с Джимом Хаттоном, основную долю своей недвижимости он завещал Мэри Остин, женщине, с которой встречался примерно так же долго в 1970-х и оставался близок до конца жизни.

Остин до сих пор живет в "Гарден Лодж", особняке эпохи короля Георга в Кенсингтоне, там, где Меркьюри провел свои последние годы.

Она редко дает интервью, но в 2013 году рассказала Daily Mail о словах, произнесенных Меркьюри перед смертью: "Если бы все сложилось по-другому, ты была бы моей женой, и это все равно бы досталось тебе".

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