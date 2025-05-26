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Как путешествия в одиночку помогают излечиться от комплексов 0 871

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Мэдди Куаммен - создатель контента для путешествий из США.

Мэдди Куаммен - создатель контента для путешествий из США.

"Я стала более уверенной в себе и поняла, что сама контролирую свою жизнь и могу изменить свою реальность".

"Когда вы путешествуете в одиночку, вас постоянно испытывают на прочность. Но в эти моменты вы понимаете, насколько вы сильны, изобретательны и способны к адаптированию".

До 31 года Йоана никогда не путешествовала одна, потому что боялась того, что об этом могут подумать другие люди.

Но одиночная поездка в Париж на 31-й день рождения стала для нее преображающей.

"Важные для меня люди поддержали мое решение, а парижанам было абсолютно все равно, что я одна ем в ресторанах или гуляю в одиночестве вдоль Сены, - говорит она. - Этот опыт помог мне снизить уровень тревожности и научил меня тому, что я не должна позволять чужому мнению вмешиваться в то, как я живу".

По словам доктора Рави Гилла, дипломированного психолога, более 15 лет работающего в сфере психического здоровья, одиночные путешествия часто воспринимаются как нечто пугающее, однако они могут оказаться неожиданно мощным средством снятия стресса.

Соло-путешествия дают глубокие психологические преимущества, помогая людям преодолеть тревогу, укрепить доверие к себе и ощутить настоящую автономию", - говорит он.

"Вы понимаете - нет ничего, что вы не могли бы сделать"

Анализ данных, проведенный компанией Emerald Cruises, предсказывает стремительный рост числа одиночных путешествий: только в марте данные Google Trends показали ошеломляющее увеличение на 5000 процентов числа запросов на "лучшие места для одиночных путешествий" и "туры для одиночных путешествий".

Круизная компания, чьи маршруты включают поездки, предназначенные для одиноких пассажиров, опросила 500 британцев об их опыте путешествий в одиночку.

Почти половина респондентов заявили, что одиночные путешествия повышают их уверенность в себе и умение принимать решения - то, что уроженка Румынии Йоана также подчеркивает в своем блоге, посвященном одиночным путешествиям.

"Я думаю, что одиночные путешествия придают сил, потому что вы должны все делать сами", - говорит она.

"Как только вы сориентируетесь в новом городе, решите проблему, как справиться с задержкой рейса, или успешно закажете еду на иностранном языке, вы поймете, что нет ничего, что вы не могли бы сделать", - добавляет она.

Мэдди Куаммен - создатель контента для путешествий из США. Она описывает самостоятельное путешествие как "зеркало и кнопку перезагрузки одновременно".

"Оно выводит вас из зоны комфорта и помогает понять, кто вы есть на самом деле и чего хотите, - говорит она. - Я думаю, мы живем в такое время, когда комфорт является стандартом, а его избыток может привести к беспокойству, оцепенению и разрыву связей. Когда вы путешествуете в одиночку, вы постоянно подвергаетесь испытаниям. Но в эти моменты ты понимаешь, насколько ты силен, адаптивен и находчив".

"Соло-путешествия показали мне, что я могу изменить свою реальность"

Для многих путешественников одиночная поездка становится путешествием самопознания, или, как говорит Гилл, "заменой фиксированного мышления на мышление роста".

В ходе опроса, проведенного компанией Emerald Cruises, 32 процента респондентов заявили, что рассматривают одиночное путешествие как способ узнать больше о себе.

"Раньше я работала в корпорации и была несчастна, потому что моя работа не приносила мне удовлетворения, и у меня не было свободы во времени, которой я так жаждала, - говорит Йоана. - После нескольких самостоятельных путешествий я стала более уверенной в себе и поняла, что сама контролирую свою жизнь и могу изменить свою реальность".

Йоана начала вести блог о сольных путешествиях и в прошлом году ушла из корпоративного мира, чтобы посвятить свое время путешествиям и поделиться опытом.

"Соло-путешествия - это не просто возможность увидеть мир, это возможность узнать, кто вы есть, когда никто другой не определяет ваш выбор", - говорит доктор Рави Гилл.

"Исцеление часто приходит незаметно"

Опыт Мэдди также стал одиссеей саморазвития. Она рассталась со своим парнем во время поездки за границу и оказалась "совершенно одна на другом конце света".

"Я чувствовала, что потеряла любимого человека, и не представляла, кем я была без него. Но одиночное путешествие не позволило мне застрять. Я должна была идти вперед. Я должна была полагаться на себя - и на незнакомцев", - говорит она.

"Везде есть добрые, прекрасные люди, и если вы будете открыты, то найдете их. Это было одним из самых целебных моментов для меня - узнать, что я не так одинока, как думала".

Мэдди продолжает путешествовать и использует свой аккаунт в Instagram , чтобы поделиться опытом о том, как пережить расставание и как путешествовать в одиночку.

"Когда-то я плакала на двухъярусной кровати из-за своего бывшего, думая, что совершила самую большую ошибку в своей жизни. Два дня спустя я ехала через рисовые поля во Вьетнаме, полная мира и радости, - говорит она. - Этот контраст напомнил мне, что боль не вечна, а исцеление часто подкрадывается незаметно".

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