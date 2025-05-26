Именно она была рядом с Павлом, когда его задержали в Париже по делу об отказе мессенджера сотрудничать с властями Франции.

Павел Дуров впервые вышел в свет со своей девушкой, 24-летней Юлией Вавиловой. Пара появилась на красной дорожке благотворительного гала-ужина amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

40-летний основатель Telegram в стиле total black обнимал перед камерами за талию Вавилову, которая для мероприятия выбрала платье в пол телесного оттенка со стразами и глубоким декольте.

В телеграм-каналах обсуждают появление пары. Так, "Светский интроверт" написал, что "смотрятся они оба довольно неплохо", однако Дурову здесь посоветовали заменить брюки "на что-то менее скинни", а Вавиловой — перевесить браслет на другую руку. "Вообще на фоне наших соотечественников, отметившихся в Каннах в этом году, эти выглядят просто как голливудские кинозвёзды", — заключили в канале.

Стилист Иды Галич Алеко напомнил в своём канале о новом дресс-коде Канн, который запрещает "голые" платья, отметив, что у Вавиловой с выбором наряда "получилось уместно и необычно".

Телеграм-канал "Антиглянец", в свою очередь, напомнил, что недавно миллиардера видели в Париже в компании другой девушки, сделав вывод, что блогерша миллиардера "отпускать не намерена". Наконец, "Героиня Татлера" предположила, что Дуров, которого обвиняли в том, что он "совсем мало тратит" на Юлию, всё-таки обратил внимание на критику в телеграме. "И вот результат — начал тратить побольше", — пошутили здесь.

Стоит отметить, что гостями вечера также стали невеста одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса Лорен Санчес, Елена Перминова, которая пришла на церемонию в "голом" платье, а также обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, которая объявила, что ждёт второго ребёнка.

Напомним, Павел Дуров и Юлия Вавилова, которая позиционирует себя как блогера и криптоинвестора, встречаются около года. Именно она была рядом с миллиардером, когда его задержали в Париже по делу об отказе мессенджера сотрудничать с властями Франции. Позже стало известно, что из-за стресса Вавилова потеряла ребёнка от Дурова. Недавно она заявила, что мечтает о большой семье. При этом сам Дуров ранее заявлял, что является отцом по меньшей мере 100 детей благодаря программе донорства спермы. Мать троих из них, Ирина Болгар, сейчас судится с ним из-за алиментов, а двое его старших наследников сильно обеднели за последнее время.