Baltijas balss logotype

Миллиардер Дуров выгуливает в Каннах 24-летнюю любовницу Юлечку 0 663

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Рядом со спутницей и изобретатель Telegram выглядит моложе.

Рядом со спутницей и изобретатель Telegram выглядит моложе.

Именно она была рядом с Павлом, когда его задержали в Париже по делу об отказе мессенджера сотрудничать с властями Франции.

Павел Дуров впервые вышел в свет со своей девушкой, 24-летней Юлией Вавиловой. Пара появилась на красной дорожке благотворительного гала-ужина amfAR, который состоялся в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.

40-летний основатель Telegram в стиле total black обнимал перед камерами за талию Вавилову, которая для мероприятия выбрала платье в пол телесного оттенка со стразами и глубоким декольте.

В телеграм-каналах обсуждают появление пары. Так, "Светский интроверт" написал, что "смотрятся они оба довольно неплохо", однако Дурову здесь посоветовали заменить брюки "на что-то менее скинни", а Вавиловой — перевесить браслет на другую руку. "Вообще на фоне наших соотечественников, отметившихся в Каннах в этом году, эти выглядят просто как голливудские кинозвёзды", — заключили в канале.

Стилист Иды Галич Алеко напомнил в своём канале о новом дресс-коде Канн, который запрещает "голые" платья, отметив, что у Вавиловой с выбором наряда "получилось уместно и необычно".

Телеграм-канал "Антиглянец", в свою очередь, напомнил, что недавно миллиардера видели в Париже в компании другой девушки, сделав вывод, что блогерша миллиардера "отпускать не намерена". Наконец, "Героиня Татлера" предположила, что Дуров, которого обвиняли в том, что он "совсем мало тратит" на Юлию, всё-таки обратил внимание на критику в телеграме. "И вот результат — начал тратить побольше", — пошутили здесь.

Стоит отметить, что гостями вечера также стали невеста одного из самых богатых людей планеты Джеффа Безоса Лорен Санчес, Елена Перминова, которая пришла на церемонию в "голом" платье, а также обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, которая объявила, что ждёт второго ребёнка.

Напомним, Павел Дуров и Юлия Вавилова, которая позиционирует себя как блогера и криптоинвестора, встречаются около года. Именно она была рядом с миллиардером, когда его задержали в Париже по делу об отказе мессенджера сотрудничать с властями Франции. Позже стало известно, что из-за стресса Вавилова потеряла ребёнка от Дурова. Недавно она заявила, что мечтает о большой семье. При этом сам Дуров ранее заявлял, что является отцом по меньшей мере 100 детей благодаря программе донорства спермы. Мать троих из них, Ирина Болгар, сейчас судится с ним из-за алиментов, а двое его старших наследников сильно обеднели за последнее время.

Читайте нас также:
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 997
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 906
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 765
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 188
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 214
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 461
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 265
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 167
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 128
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 188
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 214

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео