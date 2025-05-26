Нас еще услышат! В Риге хотят побить мировой рекорд

31 мая на Большой эстраде Межапарка в рамках 4-го Большого концерта состоится попытка установить беспрецедентный мировой рекорд — впервые в истории в одном музыкальном номере объединится самый крупный в мире хор свистунов: одновременно зазвучат десятки тысяч свистов.

31 мая на Большой эстраде Межапарка в рамках 4-го Большого концерта состоится попытка установить беспрецедентный мировой рекорд — впервые в истории в одном музыкальном номере объединится самый крупный в мире хор свистунов: одновременно зазвучат десятки тысяч свистов.

31 мая на Большой эстраде Межапарка в рамках 4-го Большого концерта состоится попытка установить беспрецедентный мировой рекорд — впервые в истории в одном музыкальном номере объединится самый крупный в мире хор свистунов: одновременно зазвучат десятки тысяч свистов.

До сих пор единственный официально зарегистрированный рекорд Гиннесса в этой категории составлял 800 человек, свистевших одновременно.

На 4-м Большом концерте это число планируют значительно превзойти, однако попытка пока не будет зарегистрирована официально — мероприятие рассматривается как подготовка к будущему официальному рекорду.

Свистом будет дирижировать дуэт Papachi и актёр Андрис Кейшс. Вместе с участниками они исполнят латышскую песню «Pidirallā» — весёлую и озорную мелодию, корни которой уходят в 30-е годы прошлого века. Автор композиции — Янис Аре. Главная идея песни проста и душевна: не стоит печалиться, нужно жить легко и радостно.

Свист стал неотъемлемой частью традиционных Больших концертов — каждый из них начинается с исполнения свистовой композиции от Papachi. В этом году свисту придаётся особое значение — он станет символом единства, силы и радости.