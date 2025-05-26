После тяжелого развода, который сопровождался взаимными упреками и дележкой имущества, экс-супруги продолжают воевать в суде. Одолев бывшую в споре за размер выплат на общего ребенка, Иван Телегин решил не останавливаться на достигнутом.

Год назад Никулинский районный суд Москвы принял решение, согласно которому хоккеист должен платить своим детям (от двух предыдущих браков) по 16,5% от ежемесячного дохода. Ранее Пелагее удалось добиться алиментов в размере 25%, однако Фемида в конечном счете встала на сторону отца-молодца.

При этом артистку сейчас беспокоит не столько финансовый вопрос, сколько запрет на выезд дочери за границу. Чуть более года назад спортсмен лишил Таисию возможности отдыхать в теплых странах. Как-то раз девочку даже сняли с рейса, что стало для нее серьезным потрясением.

«Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать, как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка», — ранее сокрушался адвокат певицы Филипп Рябченко.

21 мая суд рассмотрел кассационную жалобу артистки, которая требовала снять наложенный бывшим мужем запрет на выезд малышки за границу. Пелагея сама отправилась на заседание, дабы убедить судью в серьезности своих намерений. На этот раз маме 8-летней Таси все-таки удалось одержать пусть и маленькую, но победу - дело вновь вернули в апелляционную инстанцию. Как после важной «битвы» заявил представитель вокалистки, Телегин не только исправно пакостит, но и не стремится общаться с собственным ребенком. Кроме того, хоккеист уже давно не поддерживает дочь рублем… «Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил ее отец. Но, к сожалению, это еще не финал. Нам в скором времени снова придется встретиться с Телегиным в апелляции, где он отстаивает из всех своих родительских прав и обязанностей только одно — ставить запрет на выезд дочери. И это все на фоне уклонения Телегиным вот уже почти как год от своих обязательств по уплате алиментов», — отметил в беседе с журналистами Рябченко.