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Открыт способ стремительного похудения без упражнений 0 941

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Открыт способ стремительного похудения без упражнений
ФОТО: Unsplash

Ограничение в рационе цистеина способствует быстрому снижению массы тела.

Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета выяснили, что ограничение в рационе всего одной аминокислоты — цистеина — приводит к быстрому и значительному снижению массы тела. Как показали эксперименты на мышах, за одну неделю животные теряли до 30 процентов веса. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Цистеин — серосодержащая аминокислота, участвующая в синтезе антиоксиданта глутатиона и коэнзима A, ключевого для энергетического обмена. Его исключение из рациона у генетически модифицированных мышей активировало сразу две стрессовые реакции организма — интегрированный клеточный стресс (ISR) и окислительный стресс (OSR). Это привело к перестройке метаболизма и запуску механизмов, усиливающих сжигание жира и нарушающих обычное использование питательных веществ.

Авторы также обнаружили снижение уровня коэнзима A, что нарушало работу митохондрий и вынуждало организм переходить на менее эффективные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. В результате мыши начинали терять жир, а не мышечную массу, и выделяли через мочу непереработанные промежуточные продукты обмена.

Эффект оказался обратимым: при возвращении к обычному питанию мыши быстро восстанавливали вес. Это, по мнению ученых, может открыть перспективы для временных метаболических интервенций при лечении ожирения и метаболических нарушений.

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