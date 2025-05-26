Актер Виктор Галкин умер на 65-м году жизни.

На 65-м году жизни скончался актер Виктор Галкин. Об этом говорится в Telegram-канале Союза театральных деятелей.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Галкина Виктора Дукавовича — актера, театрального деятеля и педагога, чья творческая деятельность оставила неизгладимый след в сердцах многих поклонников и коллег», — говорится в сообщении.

Виктор Галкин родился в 1961 году, он был известен как актер театра и кино, являлся заслуженным деятелем искусств и работал художественным руководителем Приморского краевого театра молодежи.

На экране артист появлялся в таких проектах, как «Залив счастья», «Черный океан» и «Осенние визиты».