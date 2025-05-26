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В чем секрет успешного брака 39-летней Лизы Боярской 0 494

Lifenews
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

Супруг Максим во всем помогает знаменитой артистке.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев одна из самых красивых супружеских пар в российском кино и, что немаловажно, крепких. Все благодаря тому, что семья не выносит личную жизнь на всеобщее обозрение — в соцсетях актеров почти не найдешь совместных фото, их публичность связана только с работой.

Тем не менее, артисты вынуждены отвечать на вопросы о семье. Так как оба родителя сильно заняты, то с сыновьями сидят по очереди. Сейчас все воспитательные обязанности легли на сильные плечи Максима. Несмотря на медийный статус, Матвеев ничем не отличается от других среднестатистических российских мужчин-отцов.

«Сейчас мы строим расписание так, чтобы чередоваться. Я сейчас не работаю, работает Лиза. Я папа за рулем сейчас — отвези-привези, кружки, школы. Порежь огурцы, можно салат. Когда стригу ногти старшему, говорю: „Просто пойми, кто это сейчас тебе делает. Просто пойми это!“ — делится 42-летний мужчина.

Тем не менее дети звезд ценят именно тихую жизнь и не стремятся стать известными. Слава родителей и принадлежность к актерской династии не заставляет их чувствовать себя иначе. Мальчики абсолютно разные по характеру: 13-летний Андрей — математик, а шестилетний Гриша больше артист по своей природе.

«Старший не в восторге от того, что его родители актеры, немного этого стесняется. Я такая же была в его возрасте. Гриша же обожает все артистические проявления… сидит и со мной гримируется, нос себе пудрит, изображает что-то все время. У него явно артистическая натура… Он с удовольствием ходит на вокал, танцы и актерское мастерство и не боится выступать», — рассказывала когда-то 39-летняя Боярская.

По долгу службы и Елизавета, и Максим часто снимаются в откровенных постельных сценах. Месяц назад вышел сериал «Опасная близость», в которой актриса предстала полностью обнаженной. Несмотря на то, что супруги не в восторге от таких нюансов, они стараются относиться к ним с понимаем. «Успокаиваешься постепенно… Конечно, на это сложно смотреть. Но это же часть нашей работы», — говорит Матвеев в разговоре с Александром Цыпкиным в рамках шоу «5 книг».

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