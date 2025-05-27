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69-летняя Дженнер, бежав из семейки Кардашьян, сделала удачную пластику 0 435

Lifenews
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Ну просто моложе с каждым годом.

Ну просто моложе с каждым годом.

Звезда американских экранов не признается в подробностях операции.

В последнее время поклонники 69-летней Крис Дженнер начали обращать внимание на её изменившуюся внешность: в сети многие писали, что знаменитая "мамаджер" заметно помолодела и похорошела.

Некоторые даже считают, что Крис стала выглядеть ровесницей своих старших дочерей. При этом поползли слухи, что добиться такого преображения мог только один пластический хирург — специалист из Нью-Йорка Стивен Ливайн. Инсайдеры рассказывают, что именно он стоит за "новыми лицами" Линдси Лохан и Донателлы Версаче. Также, по их словам, Стивен сотрудничал, например, с Брэдом Питтом и Деми Мур. Ранее звёзды публично не подтверждали этот факт, однако Крис Дженнер внезапно созналась, что общественность не ошиблась в своих догадках.

"Доктор Стивен Ливайн действительно делал пластическую операцию Крис Дженнер", — заявил представитель телезвезды в беседе с Page Six. При этом он не уточнил, какие именно процедуры были проведены.

Кристен Мэри Дженнер (в девичестве — Хоутон, в первом браке — Кардашьян; род. 5 ноября 1955, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер, предпринимательница. Наиболее известна как участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (с 2007 года). Дженнер была хорошей подругой Николь Браун-Симпсон, бывшей жены О. Джея Симпсона, который обвинялся в её убийстве, а первый муж Дженнер, Роберт Кардашьян, был одним из адвокатов защиты Симпсона во время судебных разбирательств. Дженнер была сыграна Сельмой Блэр в мини-сериале FX «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» (2016).

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