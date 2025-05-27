Baltijas balss logotype

Бывший муж Мадонны защищает обвиняемого в педофилии Вуди Аллена 0 331

Lifenews
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Шон Пенн вспоминает о 4 годах, проведенных вместе с Мадонной.

Шон Пенн вспоминает о 4 годах, проведенных вместе с Мадонной.

Знаменитый киноартист ведет свою родословную от российских евреев.

Во время интервью на подкасте Луи Теру внешний вид 64-летнего оскароносца Шона Пенна многих потряс не по-детски.

«Мой 95-летний отец выглядит лучше!», «Он постарел, как потертая кожаная сумка», - пишут в интернете.

Морщинистый, с всклокоченными седыми космами, мешками под глазами и кровоподтеком на носу актер выглядел как бомжеватый неопрятный старикан. В беседе с ведущим Пенн пустился в туманные разглагольствования в попытке оправдать обвиняемого в педофилии Вуди Аллена. Дескать, режиссер не растлевал приемных дочерей Дилан и Сун И-Превин.

  • Я думаю, что какими бы ни были самые худшие подозрения, просто проверьте их фактами. Его вина не доказана, поэтому я считаю Аллена невиновным, - заявил Пенн.

В жизни американского режиссера Вуди Аллена (87 лет) самым громким скандалом стало обвинение его приемной дочери Дилан Фэрроу в сексуальных домогательствах. На момент обвинения Дилану было всего 7 лет. Дилан Фэрроу был усыновлен Вуди Алленом вместе с актрисой Мией Фэрроу — его бывшей возлюбленной. Пара была вместе с 1980 по 1992 год.

В киноиндустрии режиссер Вуди Аллен и актриса Миа Фэрроу сотрудничали более десяти лет, сняв 13 фильмов. Г-н Аллен и г-жа Фэрроу расстались после того, как обнаружилась его связь с приемной дочерью г-жи Фэрроу, Сун-И Превин.

После их расставания г-жа Фэрроу обвинила г-на Аллена в сексуальных домогательствах к их приемной дочери Дилан (которой тогда было 7 лет). Однако г-н Аллен не был осужден, поскольку у суда не было достаточных доказательств для принятия решения.

Шон Джастин Пенн (род. 17 августа 1960) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актёров современности, призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.

Шон Пенн родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника (штат Калифорния) в семье режиссёра Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. Родители его отца, евреи из Литвы и России, эмигрировали в США в 1898 и 1914 года. Мать Шона Айлин Райан, урождённая Ануччи (1927—2022), — католичка итало-ирландского происхождения. Семья была нерелигиозная, что, видимо, привело Шона в ряды агностиков. В школе он учился с Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу, которые впоследствии, как и его младший брат Крис (1965—2006), тоже стали актёрами. Старший брат — музыкант, певец и композитор Майкл Пенн (род. 1958).

Читайте нас также:
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 997
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 906
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 765
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 130
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 188
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 214
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 464
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 266
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 167
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 130
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 188
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 214

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео