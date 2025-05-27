Во время интервью на подкасте Луи Теру внешний вид 64-летнего оскароносца Шона Пенна многих потряс не по-детски.

«Мой 95-летний отец выглядит лучше!», «Он постарел, как потертая кожаная сумка», - пишут в интернете.

Морщинистый, с всклокоченными седыми космами, мешками под глазами и кровоподтеком на носу актер выглядел как бомжеватый неопрятный старикан. В беседе с ведущим Пенн пустился в туманные разглагольствования в попытке оправдать обвиняемого в педофилии Вуди Аллена. Дескать, режиссер не растлевал приемных дочерей Дилан и Сун И-Превин.

Я думаю, что какими бы ни были самые худшие подозрения, просто проверьте их фактами. Его вина не доказана, поэтому я считаю Аллена невиновным, - заявил Пенн.

В жизни американского режиссера Вуди Аллена (87 лет) самым громким скандалом стало обвинение его приемной дочери Дилан Фэрроу в сексуальных домогательствах. На момент обвинения Дилану было всего 7 лет. Дилан Фэрроу был усыновлен Вуди Алленом вместе с актрисой Мией Фэрроу — его бывшей возлюбленной. Пара была вместе с 1980 по 1992 год.

В киноиндустрии режиссер Вуди Аллен и актриса Миа Фэрроу сотрудничали более десяти лет, сняв 13 фильмов. Г-н Аллен и г-жа Фэрроу расстались после того, как обнаружилась его связь с приемной дочерью г-жи Фэрроу, Сун-И Превин.

После их расставания г-жа Фэрроу обвинила г-на Аллена в сексуальных домогательствах к их приемной дочери Дилан (которой тогда было 7 лет). Однако г-н Аллен не был осужден, поскольку у суда не было достаточных доказательств для принятия решения.

Шон Джастин Пенн (род. 17 августа 1960) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актёров современности, призёр трёх крупнейших кинофестивалей мира — Каннского, Венецианского (дважды) и Берлинского.

Шон Пенн родился 17 августа 1960 года в городе Санта-Моника (штат Калифорния) в семье режиссёра Лео Пенна и актрисы Айлин Райан. Родители его отца, евреи из Литвы и России, эмигрировали в США в 1898 и 1914 года. Мать Шона Айлин Райан, урождённая Ануччи (1927—2022), — католичка итало-ирландского происхождения. Семья была нерелигиозная, что, видимо, привело Шона в ряды агностиков. В школе он учился с Эмилио Эстевесом, Чарли Шином и Робом Лоу, которые впоследствии, как и его младший брат Крис (1965—2006), тоже стали актёрами. Старший брат — музыкант, певец и композитор Майкл Пенн (род. 1958).