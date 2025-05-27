Глава «скорой» Лиене Ципуле впервые публично рассказала, как училась заново ходить

Лиену Ципуле мы привыкли видеть на телевидении, когда она говорит о медицине, помощи людям, кризисных ситуациях, о Службе неотложной медицинской помощи, пишет LA.lv . Но однажды в пятницу она сменила привычную роль: надела туфли на высоком каблуке, элегантно оделась и отправилась на форум «Līdere», чтобы заставить задуматься собравшихся там женщин о жизни в своих (и чужих) туфлях.

Такой открытой, искренней, наполненной юмором, живой и человеческой Лиену, возможно, никто за пределами её семьи и круга друзей никогда не видел. Слушая её речь, тысячи зрительниц смеялись, аплодировали — и плакали. Это история, которая остаётся с тобой надолго.

Её выступление есть на YouTube (оно начинается с 1:49:30). Ниже — её слова (в переводе на русский):

"Я растеряна, ведь впервые выступаю перед 3 500 людьми. Но не должна — ведь уже 7 лет я руковожу командой из 3 500 человек. Сегодня моя задача — выйти из зоны комфорта. И говорить о том, о чём раньше я публично не говорила.

Чтобы чувствовать себя увереннее, я надела туфли на высоком каблуке. Пускай неудобные, пускай можно поскользнуться или застрять каблуком — они придают мне уверенности. Так мы, женщины, и поступаем: становясь сильными и уверенными, мы надеваем каблуки.

Я хорошо помню, как впервые надела мамины лучшие туфли. Мне тогда было семь. На столе лежала записка: „Сдай бутылки и купи хлеба“. Я обула мамины туфли, спустилась с третьего этажа, прошла через наш двор, по лужам, через вонючую подворотню — сдала бутылки и пошла в магазин. Я шла с гордо поднятой головой. Женщина у кондитерской посмотрела на меня — я на неё нет.

По пути домой ноги дрожали, на лестнице я споткнулась, разбила колено, поцарапала каблук. Мне это казалось мелочью, как и маме. Но с тех пор долго не надевала каблуки — не было ни повода, ни обуви. Шли трудные годы развала Советского Союза. У меня не было зимних сапог две зимы подряд. Я ходила в чём-то между туфлями и ботинками, с шерстяными гольфами. В школе снимала носки — так эти туфли становились сменной обувью. Мне всегда было холодно, ноги были мокрые, и мне было стыдно.

Я поклялась: сделаю всё, чтобы больше никогда не ходить зимой без сапог.

Потом я случайно оказалась на актёрских курсах у Лидии Стиебре. У неё в квартире была целая комната, где стояли столик, стульчик и две пары туфель на каблуке. Каждый раз я приходила, снимала свои ботинки, надевала чужие туфли и декламировала Райниса. И каждый раз, снимая их, я чувствовала: часть уверенности этих туфель остаётся со мной. В итоге я поняла — обувь не имеет значения. Я и в своих ботинках могу чувствовать уверенность.

На выпускном я безумно танцевала в новых белых туфлях. Не разносила их заранее — зря. Всю ночь бегала между залом и туалетом, где остужала ноги под холодной водой. Я думала о русалочке, которая шла по битому стеклу ради любви. Я знала: если сниму — не надену обратно. Домой шла в мужских ботинках своего парня, рядом он в белых носках с огромным букетом. Поверьте — уверенность в тех мужских ботинках была как с 9-сантиметровыми каблуками.

На втором курсе из-за инфекции я попала в реанимацию. Это было тяжёлое время. Когда меня перевели в палату, врач сказала: „Когда научишься сидеть — получишь инвалидную коляску, дальше увидим“. Для молодой девушки услышать это было очень тяжело. Я упорно тренировалась, пыталась шевелить обездвиженные ноги — и добилась своего. Помню, как впервые встала. Меня держали, передо мной была рама, чтобы не упасть. Эти ощущения — как после падения встать. Первые шаги — от кровати до умывальника. Старушки в палате аплодировали, как модели.

В туфлях на каблуках я снова появилась на выпускном из университета. Я знала, что значит этот момент — пройти по сцене Театра Дайлес до ректора и получить диплом. Я была дипломированным физиотерапевтом. Я учила людей ходить. Казалось, знаю всё. С некоторыми пациентами работала год. Мы вместе вставали на ноги — их и моя упорность делали чудеса.

Но это было и тяжёлое время. Я задумалась: как часто работаю знаниями, а как часто — сердцем? Сколько себя я готова отдать каждому пациенту? Я выгорела. И приняла решение сменить профессию. Недалеко ушла от медицины — но теперь моя работа была беготнёй по министерствам, Сейму, комиссиям.

Я научилась не только ходить на каблуках, но и бегать по булыжникам Вецриги. Каждый раз думала — неужели это правда я? Вечером, снимая туфли у входа, всё менялось на спокойную домашнюю жизнь. Утром снова каблуки и бег. И это хорошее ощущение, потому что сейчас мои туфли — такие, которые я не могу снять. Они на мне каждый день: ночью, в выходные, в праздники, в отпуске — потому что происшествия в Службе неотложной медицинской помощи могут произойти в любой момент. Это самые удобные из всех моих туфель. Без каблуков, выглядят ужасно. Добровольно ни одна женщина их бы не надела. Но я, прошедшая через многое, ношу их с гордостью и ответственностью. Иногда они становятся как испанские сапоги — ужасно больно. А иногда — как сапоги-скороходы.

Недавно я была в Славянске, на фронте в Украине, и случайно посмотрела на солдатские ботинки медсестры Татьяны. Единственная мысль, которая возникла: пусть мне никогда не придётся их надевать.

Поэтому позвольте мне сегодня на мгновение снять свои туфли и постоять перед вами как та девочка, у которой зимой мёрзли ноги. Как та девочка, полная уверенности, которая в мужской обуви шла навстречу своей жизни. Как та девочка, которая встала с инвалидного кресла. Я носила самые разные туфли, но в глубине души я всё ещё та маленькая девочка в маминых туфлях с гордо поднятой головой — которой плевать, что думает та женщина у кондитерской.

А когда вы в последний раз снимали свои туфли?"