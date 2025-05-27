Перечислены основные правила принятия душа летом

Многие люди летом предпочитают быстро сполоснуться, а не лежать в ванне. Косметолог Элин Нойманн в беседе с изданием Vogue перечислила основные правила принятия душа в это время года.

Нойманн посоветовала летом принимать душ не более 5-10 минут. При этом температуру воды лучше выбирать теплую или прохладную, а не горячую, поскольку она негативно воздействует на кожу, пояснила она.

Кроме того, по словам врача, вытираться следует похлопывающими движениями и не растирать кожу полотенцем. Затем необходимо нанести на все тело увлажняющий крем, причем делать это нужно, пока кожа окончательно не высохла, поскольку так вся влага после душа запечатается в эпидермисе, заключила косметолог.

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