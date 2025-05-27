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Перечислены основные правила принятия душа летом 0 469

Lifenews
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Перечислены основные правила принятия душа летом
ФОТО: Freepik

Косметолог Нойманн посоветовала летом принимать душ не более 10 минут.

Многие люди летом предпочитают быстро сполоснуться, а не лежать в ванне. Косметолог Элин Нойманн в беседе с изданием Vogue перечислила основные правила принятия душа в это время года.

Нойманн посоветовала летом принимать душ не более 5-10 минут. При этом температуру воды лучше выбирать теплую или прохладную, а не горячую, поскольку она негативно воздействует на кожу, пояснила она.

Кроме того, по словам врача, вытираться следует похлопывающими движениями и не растирать кожу полотенцем. Затем необходимо нанести на все тело увлажняющий крем, причем делать это нужно, пока кожа окончательно не высохла, поскольку так вся влага после душа запечатается в эпидермисе, заключила косметолог.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как справиться с перхотью. По ее словам, для этого необходимо изменить рацион.

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