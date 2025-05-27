Развенчан миф о мегалодоне

Мегалодон питался не только морскими млекопитающими, но и крупной рыбой.

Мегалодон, крупнейшая хищная рыба в истории Земли, мог питаться гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Earth and Planetary Science Letters, показало, что гигантский доисторический акулоподобный хищник не ограничивался морскими млекопитающими, а активно охотился и на крупную рыбу.

Международная команда ученых проанализировала изотопный состав цинка в окаменелых зубах мегалодона и его родственных видов. Как выяснилось, химический след в зубах позволяет определить положение животного в пищевой цепочке. Полученные данные указывают на то, что мегалодон занимал верхний уровень пирамиды, но при этом мог переключаться на добычу с более низких уровней, адаптируясь к доступности пищи.

Особенности питания также варьировались в зависимости от региона: зубы из разных геологических отложений показали разный рацион — от морских млекопитающих до крупных костистых рыб. По мнению авторов, мегалодон был универсальным хищником, способным выживать в различных экосистемах.

В марте 2025 года ученые пересмотрели представление о внешнем виде мегалодона. Исследование показало, что мегалодон был не массивной копией белой акулы, как считалось ранее, а вытянутым и обтекаемым существом, больше похожим на кита или лимонную акулу.