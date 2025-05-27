Татьяна Арно поделилась неожиданной, но очень радостной новостью: у нее родился первенец. Ведущая не стала держать интригу и раскрыла пол и имя малыша. «Теперь официально: снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить то, что мы чувствуем все эти полтора месяца… Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная. Спасибо родным и друзьям за поддержку, теплые слова и деликатность. Мы вас всех очень любим, скучаем и ждем в гости», — написала журналистка.

Ранее ведущая была замужем за музыкантом группы «Самое большое простое число» Кириллом Ивановым. Когда и почему Татьяна с ним развелась — неизвестно. В прошлом году появились слухи, что Арно встречается с главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко.

Татьяна всегда держала личную жизнь под замком, поэтому никто и не заподозрил ее в беременности. К слову, для своего возраста женщина отлично выглядит. Арно занимается спортом, правильно питается и не жалеет денег на хорошую косметику. «Как и любая девушка, я переживала по поводу внешности. Забавно, когда какая-нибудь известная личность рассказывает, что у нее нет и не было подобных комплексов, а потом за границей делает себе операции. К чему изображать из себя небожительницу, если можно стать примером для остальных: да, я не идеальна, но я приняла себя и полюбила!

Боролась с собой до тех пор, пока не научилась правильно относиться к своему телу и не поняла, что для моего организма полезно, а что вредно, — откровенничала как-то Татьяна. — Я слежу за собой и вот что скажу: крем для лица должен быть очень качественным и хорошо себя зарекомендовавшим. А тушь или румяна можно найти и в бюджетных марках. А вообще, состояние кожи и красота зависят не от стоимости косметики, а от нашего питания. Если есть на ночь сало и запивать газировкой, то никакой крем не спасет».

В разные годы знаменитость вела программы «Розыгрыш» с Валдисом Пельшем, «Афиша» и «Большой город».