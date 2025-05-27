Оуалата — древний мавританский город на юго-востоке страны — стремительно исчезает под песками Сахары. Когда-то он был важным пунктом на трансафриканском караванном пути и центром исламской науки, сегодня же все больше напоминает руины. Только треть зданий остается обитаемой, остальное — покинутые дома с обрушенными крышами и размытыми стенами. Это передает Agence France-Presse.

Главное богатство города — семейные библиотеки, в которых хранятся сотни средневековых рукописей. Многие из них датируются XIV веком и представляют огромную ценность для изучения истории, астрономии и коранических наук. Однако книги страдают от влаги, жары и отсутствия условий хранения.

Климатические изменения, особенно усиление засух и непредсказуемые ливни, ускоряют разрушение. По словам местных жителей, в 1980-х годах мечеть в Оуалате была настолько занесена песком, что верующие молились на крыше. Инициативы по посадке деревьев и проведению фестивалей для привлечения внимания не смогли остановить деградацию. Без новых инвестиций уникальный город может навсегда исчезнуть вместе со своими знаниями.