Baltijas balss logotype

Волочкова о коррупции в Большом: «Все, что рассказывал Коля Цискаридзе, правда» 0 701

Lifenews
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Анастасия не упустит вставить шпильку бывшему театру.

Анастасия не упустит вставить шпильку бывшему театру.

49-летняя звезда устроила скандал у гроба Григоровича.

На прощании с легендарным хореографом Юрием Григоровичем в Большом театре не обошлось без скандала. Его инициатором ожидаемо стала Анастасия Волочкова, которая закатила здесь настоящую истерику.

Анастасия охотно беседовала с представителями прессы, признаваясь, что в окружении Юрия Николаевича ее, мягко говоря, недолюбливали. По мнению Волочковой, они попросту боялись, что мэтр перепишет на нее свое имущество.

«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы все это сказать и показать. Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к ее гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него. Я привозила его любимые фрукты», — вспомнила 49-летняя блондинка, которая виделась с Григоровичем в последний раз около года назад. Помимо всего прочего, у Анастасии Волочковой накопилось немало претензий к Большому театру. Она буквально сыпала громкими обвинениями в адрес руководства культурного учреждения.

«Я впервые за много лет захожу сюда. Вижу эти щели в ламинате. Все, что рассказывал Коля Цискаридзе, правда… Все было разграблено… Это было после времен Григоровича. В 2003 году меня незаконно уволили из театра. Митинг был организован — меня не пускали станцевать собственный спектакль. Но я зашла и станцевала. Мне аплодировали стоя. Люди писали — верните Анастасию Волочкову!» — поделилась знаменитость.

Напомним, Анастасия Волочкова ушла из Большого театра в 2003 году. Есть мнение, что увольнению блондинки способствовал ее бывший избранник, олигарх Сулейман Керимов, мстивший из-за ревности. Несмотря на это, балерина тепло относится к бизнесмену и называет его самой большой любовью.

«Я ушла от Сулеймана Керимова — приняла решение завершить эти отношения, при том что любила человека. Он предлагал мне пожениться… Но был женат, а я-то не знала! Я не знала об этом, когда у нас все начиналось, он не говорил мне! Вот причина нашего расставания. Он хотел, чтобы я родила ребенка. А потом сказал, что если между нами что-то будет не так, то нашего ребенка будут воспитывать бабушки и тетушки в Дагестане. Можете себе представить?!» — откровенничала как-то Волочкова.

Читайте нас также:
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Арсений Робак в 30 лет не обижается на папу, что тот сдал его в интернат
Александр Робак, Арсений Робак. Иконка видео
Киркоров, Собчак и Ургант заработали на свадьбе в Узбекистане
Дорогие россияне прибыли по делу в Ташкент, срочно. Иконка видео
Врачи сказали Шаляпину: «Прохор, вы должны постоянно что-то есть»
Союз молодого певца с Ларисой многим казался подозрительным, но супруги уверяли: «Это любовь!» Иконка видео
«Щербатых не видел и не увидит моего мужа!» Тяжелоатлетку Ребеку Ибрагим возмутил бывший тренер
instagram.com/rebekaibrahiim
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте
Вайкуле рассказала, приедет ли Пугачёва в Юрмалу после скандала с Орбакайте 998
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин
Развеян миф о сексуальном удовлетворении женщин 906
Уролог раскрыл способ продлить молодость
Уролог раскрыл способ продлить молодость 765
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке
Дачникам назвали способы избавиться от всеядных вредителей на участке 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 464
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 267
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 168
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 131
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 189
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 215

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео