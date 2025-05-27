На прощании с легендарным хореографом Юрием Григоровичем в Большом театре не обошлось без скандала. Его инициатором ожидаемо стала Анастасия Волочкова, которая закатила здесь настоящую истерику.

Анастасия охотно беседовала с представителями прессы, признаваясь, что в окружении Юрия Николаевича ее, мягко говоря, недолюбливали. По мнению Волочковой, они попросту боялись, что мэтр перепишет на нее свое имущество.

«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, не навещает его, понимаете?! Я ждала момента, чтобы все это сказать и показать. Меня не пускали на панихиду к его супруге Наталии Бессмертновой. Он меня лично проводил к ее гробу. Все боялись: а вдруг он мне что-то отпишет? А мне ничего не надо было от него. Я привозила его любимые фрукты», — вспомнила 49-летняя блондинка, которая виделась с Григоровичем в последний раз около года назад. Помимо всего прочего, у Анастасии Волочковой накопилось немало претензий к Большому театру. Она буквально сыпала громкими обвинениями в адрес руководства культурного учреждения.

«Я впервые за много лет захожу сюда. Вижу эти щели в ламинате. Все, что рассказывал Коля Цискаридзе, правда… Все было разграблено… Это было после времен Григоровича. В 2003 году меня незаконно уволили из театра. Митинг был организован — меня не пускали станцевать собственный спектакль. Но я зашла и станцевала. Мне аплодировали стоя. Люди писали — верните Анастасию Волочкову!» — поделилась знаменитость.

Напомним, Анастасия Волочкова ушла из Большого театра в 2003 году. Есть мнение, что увольнению блондинки способствовал ее бывший избранник, олигарх Сулейман Керимов, мстивший из-за ревности. Несмотря на это, балерина тепло относится к бизнесмену и называет его самой большой любовью.

«Я ушла от Сулеймана Керимова — приняла решение завершить эти отношения, при том что любила человека. Он предлагал мне пожениться… Но был женат, а я-то не знала! Я не знала об этом, когда у нас все начиналось, он не говорил мне! Вот причина нашего расставания. Он хотел, чтобы я родила ребенка. А потом сказал, что если между нами что-то будет не так, то нашего ребенка будут воспитывать бабушки и тетушки в Дагестане. Можете себе представить?!» — откровенничала как-то Волочкова.