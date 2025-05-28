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48-летний Басков платит 3000 евро в сутки за домик на Алтае 0 790

Lifenews
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Николай Викторович всегда в форме.

Николай Викторович всегда в форме.

«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают».

Николай Басков практикует аскезу. Артист — поклонник нетрадиционной медицины.

Несколько раз в год Николай Басков сбегает в уединенный пятизвездочный отель на Телецком озере на Алтае. За возможность уединиться в роскошном шале артист выкладывает 300 тысяч рублей в сутки (3000 евро). В глуши Басков ловит рыбу, совершает прогулки на вертолете и принимает пантовые ванны. Отправляясь на недельный отдых, Басков выключает рабочий телефон. До артиста в такие моменты могут дозвониться только самые близкие люди.

«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают», — поделился вокалист.

Чтобы сохранить душевное равновесие и уберечь голос от перегрузок, Басков берет аскезу на три дня. Артист ни с кем не общается в этот момент.

«Молчание для меня – это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя. Такая аскеза», — поделился артист в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Николай Викторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009), народный артист Украины (2004; лишён звания в 2024 году, из-за поддержки российского вторжения на Украину), мастер искусств Республики Молдова (2007), народный артист Чеченской Республики (2005), народный артист Республики Башкортостан (2022).

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