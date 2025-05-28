Алексей Смирнов (1920-1979) был не только артистом, но еще и настоящий бравым солдатом. Однако его долго не воспринимали всерьез.

Алексей Смирнов запомнился большинству зрителей как добряк из фильма «Операция Ы». Этот образ настолько прочно закрепился за артистом, что из-за него ему неоднократно приходилось сталкиваться с насмешками и высокомерием со стороны начальства. Одному Богу известно, скольких ролей Смирнов лишился из-за этого. Но, к счастью, бывало и такое, что за актера вступались друзья, режиссеры и просто неравнодушные, которые знали, что он заслуживает большего.

Ещё задолго до начала работы над фильмом «В бой идут одни старики» режиссер Леонид Быков видел в роли доблестного механика Макарыча только Смирнова. К тому же, в жизни актёр был человеком исключительной доблести и фронтовиком, прошедшим через все ужасы войны. Быков, как никто другой, точно знал, что Алексей Макарович — настоящий человек, который на отлично справится с ролью в военной картине.

Но этими планам практически не суждено было сбыться. Когда Быков объявил о том, что хочет снять в драме Смирнова, комиссия покрутила у виска. Кинодеятелю с насмешкой заявили, что у кандидата слишком глупое и нелепое выражение лица, которого никак не может быть у военного человека. «Не бывать этому! У него же тупое лицо», — заключили члены комиссии.

Несмотря на категоричный вердикт комиссии Быков не сдался. Он решил идти дальше и обивая все пороги и доказывая, что никого более достойного чем Смирнов для его ленты нет и быть не может. Решающим шагом в этом деле стало то, что он на одной из встреч с комиссией режиссер выложил на стол боевые награды полного кавалера ордена Славы, которые Смирнов получил в военные годы. В тот же день кандидатуру Алексея Макаровича утвердили на роль.

Судьба артиста действительно мало пересекается с сюжетами комедий, в которых он снимался до фильма «В бой идут одни старики». На войне Смирнов получил тяжелую травму, лишился возможности иметь детей и из-за этого отказался от идеи жениться. Алексей Макарович прожил скромную и тихую жизнь, доказав, что за лучезарной улыбкой и смехом часто скрывается чистая человеческая душа и боль.

2 апреля 1979 года Смирнов узнал о смерти Леонида Быкова, который накануне погиб в автокатастрофе. Потрясённый известием, актёр, по данным некоторых источников, ушёл в запой. В 20-х числах того же месяца он был госпитализирован в Мариинскую больницу. Доктора диагностировали у Смирнова ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, недостаток кровообращения, жидкость в лёгких и выраженную одышку. За две недели пребывания Смирнова в больнице его никто не навестил, но зато актёр пользовался большой популярностью у персонала, и ему всячески пытались угодить, в том числе бегая по его просьбе за алкоголем.

7 мая, в день выписки, Алексей Смирнов скончался на 60-м году жизни. Данные относительно его смерти разнятся. По распространённой, но недостоверной версии, смерть наступила после того, как Смирнов узнал о гибели Леонида Быкова, однако именно смерть друга была одной из причин, по которой Смирнов попал в больницу. Другая, похожая версия, гласит, что известие о смерти Быкова застало Смирнова уже дома после выписки, после чего его опять увезли в больницу, где он и скончался. Ещё одна версия утверждает:

В день выписки из больницы, 7 мая, Смирнов решил отблагодарить врачей небольшим банкетом. К тосту за День Победы кто-то добавил: «Когда смотрю „В бой идут одни старики”, всегда плачу…» Это напомнило Смирнову о смерти друга — Алексей Макарович помрачнел и ушёл в палату. Когда врач заглянул к нему, актёр был уже мёртв.

Наконец, по словам лечащего врача Алексея Смирнова, роковой стала бутылка коньяка, которую актёр выпил тайком от врачей в день выписки, что привело к разрыву сердца. Алексей Смирнов был похоронен на Южном кладбище Санкт-Петербурга (3-й Рябиновый участок, 21-й ряд, 9-я могила). Впоследствии стало известно, что он хотел быть похоронен под вальс «На сопках Маньчжурии», но так как последние несколько лет актёр вел крайне замкнутый образ жизни, во время похорон об этом никто не знал.