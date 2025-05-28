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Певец Бибер виртуально изменил дорогой супруге - с несовершеннолетней 1 472

Lifenews
Дата публикации: 28.05.2025
BB.LV
Официальный брак флирту не помеха.

Официальный брак флирту не помеха.

Многие посчитали поступок певца "неподобающим" сразу по нескольким причинам.

31-летний Джастин Бибер снова попал в скандал. На этот раз всё дело в неожиданном комментарии, который певец оставил в соцсетях 17-летней актрисы Арианы Гринблатт.

"Я люблю тебя!" — написал Джастин под последней фотографией Арианы, и новость об этом тут же разлетелась по сети.

Многие посчитали поступок певца "неподобающим" сразу по нескольким причинам. Кто-то отметил, что писать подобные признания девушкам, будучи женатым человеком, в принципе неэтично. Другие обратили внимание на то, что Ариана — несовершеннолетняя, что ещё больше усугубляет ситуацию. Но самой пикантной деталью произошедшего является то, что Ариана внешне очень похожа на бывшую девушку Джастина, Селену Гомес, и в особенности на "том самом" фото.

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Напомним, что поклонники Селены и нынешней жены певца, Хейли Бибер, до сих пор враждуют и то и дело стравливают своих кумиров. Сами модель и певица уже не раз публично заявляли о том, что между ними нет никакого конфликта, но немногие верят в их искренность. Так или иначе, стоит упомянуть, что Хейли тоже поставила лайк фотографии Гринблатт, вызвавшей скандал.

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(1)
  • П
    Процион
    28-го мая

    Дефективный контент для дефективной аудитории.

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